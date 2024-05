Taxifahrer verprügelt Fahrgast, weil er kein Trinkgeld bekommt

Nur wenige Stunden nach dem Vorfall wurde der Taxifahrer (24,l.) festgenommen. © Polizei Piaseczno

Wie die Polizei in Piaseczno am Freitag mitteilte, kam es bereits am 29. April in Solec zu dem ungewöhnlichen Vorfall.

Mitten in der Nacht erhielt der diensthabende Beamte einen Anruf und ihm wurde erklärt, dass ein junger Mann schwer geschlagen und ausgeraubt worden war. Die örtlichen Polizeibeamten und ein Krankenwagen wurden sofort zum Tatort geschickt.

Wie sich herausstellte, hatte sich das Opfer zuvor auf einer Party in der rund 17 Kilometer entfernten polnischen Hauptstadt Warschau amüsiert.

Für den Weg nach Hause bestellte sich der junge Mann über eine App ein Taxi und bezahlte darüber auch sofort die Fahrt.

Anfangs sei der Fahrer, der ihn abholte, sehr nett gewesen. Am Ziel entschied der Mann jedoch, dass die Strecke ziemlich lang war und er ein Trinkgeld verdient habe, um das er seinen Fahrgast bat.

Der wiederum sagte, dass er außer einem 10-Złoty-Schein (2,30 Euro) kein Geld bei sich habe. Das regte den Fahrer auf!