Drama beim Wandern! Tonnenschwerer Fels stürzt auf Weg und tötet Mensch

Oberstdorf - Schweres Unglück in einem Wandergebiet im Süden Bayerns !

Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Fellhorns in den Allgäuer Alpen. (Archiv) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einem Felssturz bei Oberstdorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der oder die Verunglückte sei tot geborgen worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Mittwochabend. Weder über die Herkunft noch über Alter oder Geschlecht der verunglückten Person machte die Polizei Angaben.

Der Wanderer sei auf einem Weg im Bereich des Fellhorns in der Nähe von Oberstdorf in den Allgäuer Alpen unterwegs gewesen, als sich in der Nähe eines Bachlaufes der Fels löste.

Der tonnenschwere Fels stürzte den Angaben zufolge auf den Wanderweg und klemmte die Person ein. Diese sei nicht allein unterwegs gewesen.

Ein Unwetter sei zum Zeitpunkt des Unfalls über das Gebiet gezogen. Ob dies den Felssturz mit ausgelöst habe, sei offen, sagte der Polizeisprecher.