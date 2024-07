28.07.2024 14:25 Drama in Bayerisch-Schwaben: Vierjähriger fällt in drei Meter tiefe Wasserzisterne

Ein Vierjähriger wollte in Burtenbach in Bayern Hühner füttern gehen - doch fällt auf dem Weg in eine drei Meter tiefe Zisterne.

Burtenbach - Ein vierjähriger Junge ist im bayerischen Landkreis Günzburg in eine etwa drei Meter tiefe Wasserzisterne gefallen - und unverletzt geblieben. Der Junge konnte unverletzt aus seiner Notsituation gerettet werden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Der Junge war am Samstag gegen 8.30 Uhr mit seiner 31-jährigen Mutter auf dem Grundstück einer Bekannten am Schertlinpark in Burtenbach, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Weg zum Hühner füttern ging er über den Deckel der Zisterne. Der lag jedoch wegen einer Wasserpumpe nicht komplett auf dem Schacht. Der Bub fiel in die Zisterne hinein, wo das Wasser mehr als einen Meter hoch stand. Er hielt sich daraufhin an dem Kabel einer Pumpe fest. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem 49-jährigen Nachbarn wurde das Kind aus dem Schacht gerettet. Verletzt wurde der Vierjährige bei dem Unglück glücklicherweise nicht. Er wurde trotzdem vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa