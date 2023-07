15.07.2023 14:29 Drama in Oberfranken: Gleitschirmflieger stürzt in Wald

In Heiligenstadt in Oberfranken ist ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der Mann krachte in ein Waldstück.

Heiligenstadt - Ein Gleitschirmflieger ist in Siegritz in Heiligenstadt im oberfränkischen Landkreis Bamberg abgestürzt. Der Mann wurde bei dem Unglück schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den scher verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Der 58-Jährige konnte den Gleitschirm ersten Erkenntnissen zufolge nicht mehr kontrollieren, nachdem es zuvor zu Luftturbulenzen gekommen war, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Demnach beobachteten mehrere Augenzeugen am Freitagnachmittag, wie der Mann mit dem Gleitschirm zunehmend an Höhe verlor und in ein Waldstück stürzte. Sie eilten ihm zur Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Unglück Über 150 Meter in die Tiefe gestürzt: 26-jährige Frau stirbt beim Klettern ohne Sicherung Der Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa