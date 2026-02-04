Drama vor griechischer Insel: 15 Tote nach Crash zwischen Flüchtlingsboot und Küstenwache

Chios (Griechenland) - Vor der griechischen Insel Chios kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Boot der Küstenwache und einem Flüchtlingsboot, bei dem 15 Menschen gestorben und etliche verletzt wurden. Noch immer werden Menschen vermisst.

Warum genau die beiden Boote zusammengestoßen sind, konnte noch nicht eindeutig geklärt werden. Einige Quellen berichten sogar von einem Schusswechsel. © Pantelis Fykaris/Politischios.gr/AP/dpa

Wie das griechische Nachrichtenportal "ERT News" berichtet, ereignete sich das tragische Unglück am gestrigen Dienstagabend vor dem Strand von Moni Mirsinidiou, im Norden der größten Stadt der Insel Chios.

Bislang wurden 15 Tote bestätigt, darunter elf Männer und vier Frauen. 25 weitere Menschen konnten teils schwer verletzt gerettet und an das sichere Ufer gebracht werden. Unter den Verletzten befinden sich nach Angaben des Nachrichtenportals zehn Kinder und zwei Mitarbeiter der griechischen Küstenwache. Auch zwei schwangere Frauen konnten nach der Havarie aus dem Meer gerettet werden.

Nach wie vor suchen Einsatzkräfte mit Hubschraubern und Wärmebildkameras nach vermissten Personen, die sich noch immer im Meer befinden könnten.

Vier der Verletzten schweben laut einem Bericht von "Politischios" mit schweren inneren Verletzungen wie einer Leberruptur oder einer gerissenen Niere und Milz weiterhin in Lebensgefahr.