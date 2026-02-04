Drama vor griechischer Insel: 15 Tote nach Crash zwischen Flüchtlingsboot und Küstenwache
Chios (Griechenland) - Vor der griechischen Insel Chios kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Boot der Küstenwache und einem Flüchtlingsboot, bei dem 15 Menschen gestorben und etliche verletzt wurden. Noch immer werden Menschen vermisst.
Wie das griechische Nachrichtenportal "ERT News" berichtet, ereignete sich das tragische Unglück am gestrigen Dienstagabend vor dem Strand von Moni Mirsinidiou, im Norden der größten Stadt der Insel Chios.
Bislang wurden 15 Tote bestätigt, darunter elf Männer und vier Frauen. 25 weitere Menschen konnten teils schwer verletzt gerettet und an das sichere Ufer gebracht werden. Unter den Verletzten befinden sich nach Angaben des Nachrichtenportals zehn Kinder und zwei Mitarbeiter der griechischen Küstenwache. Auch zwei schwangere Frauen konnten nach der Havarie aus dem Meer gerettet werden.
Nach wie vor suchen Einsatzkräfte mit Hubschraubern und Wärmebildkameras nach vermissten Personen, die sich noch immer im Meer befinden könnten.
Vier der Verletzten schweben laut einem Bericht von "Politischios" mit schweren inneren Verletzungen wie einer Leberruptur oder einer gerissenen Niere und Milz weiterhin in Lebensgefahr.
Das ist bisher zum Unfall bekannt
Bisher ist noch nicht eindeutig bestätigt, wie es zu dem tragischen Schiffsunglück gekommen ist.
Ersten Äußerungen der Küstenwache gegenüber dem Athener Nachrichtensender "Skai" zufolge soll ein Schiff der Küstenwache das Schlauchboot der Migranten entdeckt und aufgefordert haben, den Kurs zu wechseln.
Doch anstatt dieser Aufforderung nachzugehen, steuerte das Schlauchboot weiterhin auf das Schiff der Küstenwache zu, woraufhin es zu einem Zusammenstoß kam.
Einige Quellen berichten sogar von einem Schusswechsel, welcher sich unmittelbar vor dem Zusammenstoß der beiden Boote zugetragen haben soll.
Titelfoto: Pantelis Fykaris/Politischios.gr/AP/dpa