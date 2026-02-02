Junge (†2) verschwindet nach Spaziergang: Später taucht seine Leiche in einem Fluss auf
Leicester (Großbritannien) - Was sich für viele Menschen wie ein Albtraum anhört, ist für eine Mutter aus Großbritannien zur traurigen Realität geworden. Kayela Smith wollte mit ihrem Sohn Xielo Maruziva (†2) den Tag genießen, als er plötzlich verschwand.
Im Februar 2024 machte Smith gemeinsam mit ihrem zweijährigen Kind einen idyllischen Spaziergang durch das in Aylestone Meadows (Leicester, Großbritannien) ansässige Naturschutzgebiet, berichtete LeicestershireLive.
Der einst geplante Familienausflug entwickelte sich für Xielo und seine Mutter jedoch zu einem puren Horror-Szenario. Während des Spaziergangs verschwand der kleine Mann. Weder seine Mutter noch die alarmierten Einsatzkräfte wussten, wo sich der Zweijährige aufhielt - dann der Schock.
Wie das Newsportal erklärte, sei Xielo im Juni 2024 nach einer langen Suchaktion im naheliegenden Fluss Soar gefunden worden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den leblosen Körper des Kleinkindes bergen.
Am Montag, rund zwei Jahre nach dem Tod ihres Kindes, hielt Kayela Smith im Stadtzentrum von Leicester eine Rede und teilte ihren Verlust mit der Öffentlichkeit.
"Er brachte allen um ihn herum unendliche Freude und erhellte jeden Raum, den er betrat", sagte sie unter Tränen. Auch auf Social Media drückten zahlreiche Menschen ihr Mitgefühl aus.
Xielos Mutter ließ ihren Emotionen freien Lauf: "Er hatte eine ungemein starke Persönlichkeit"
Für sie sei die Geburt ihres Sohnes der schönste Tag in ihrem Leben gewesen, berichtete das Newsportal. "Er hatte eine ungemein starke Persönlichkeit. Er gab mir Sinn und Kraft", schwärmte Kayela im Rathaus.
Der Tod des Zweijährigen sei für sie bis heute ein festsitzender Schmerz. Vor allem würden ihr seine "lustigen Gesichtsausdrücke" fehlen. "Er war mein bester Freund, mein Seelenverwandter und mein Ein und Alles. Ich vermisse all die Erinnerungen, die wir geteilt haben", fügte sie hinzu.
Doch auch Bradley Maruziva, Xielos Vater, meldete sich an diesem emotionalen Tag zu Wort: "Er wird immer in meinem Herzen bleiben und für immer geliebt werden".
Die Eltern des verstorbenen Kindes erzählten von ihrer Zeit zu dritt. Vor allem seine Frohnatur brachte Leben in ihre vier Wände. Nun sei alles "ruhig geworden".
Titelfoto: 123rf/mariokrpan