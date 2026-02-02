Junge (†2) verschwindet nach Spaziergang: Später taucht seine Leiche in einem Fluss auf

Leicester (Großbritannien) - Was sich für viele Menschen wie ein Albtraum anhört, ist für eine Mutter aus Großbritannien zur traurigen Realität geworden. Kayela Smith wollte mit ihrem Sohn Xielo Maruziva (†2) den Tag genießen, als er plötzlich verschwand.

Xielo Maruziva (†2) verschwand spurlos - erst fünf Monate später wurde die Leiche des Jungen gefunden. (Symbolfoto) © 123rf/mariokrpan

Im Februar 2024 machte Smith gemeinsam mit ihrem zweijährigen Kind einen idyllischen Spaziergang durch das in Aylestone Meadows (Leicester, Großbritannien) ansässige Naturschutzgebiet, berichtete LeicestershireLive.

Der einst geplante Familienausflug entwickelte sich für Xielo und seine Mutter jedoch zu einem puren Horror-Szenario. Während des Spaziergangs verschwand der kleine Mann. Weder seine Mutter noch die alarmierten Einsatzkräfte wussten, wo sich der Zweijährige aufhielt - dann der Schock.

Wie das Newsportal erklärte, sei Xielo im Juni 2024 nach einer langen Suchaktion im naheliegenden Fluss Soar gefunden worden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den leblosen Körper des Kleinkindes bergen.

Am Montag, rund zwei Jahre nach dem Tod ihres Kindes, hielt Kayela Smith im Stadtzentrum von Leicester eine Rede und teilte ihren Verlust mit der Öffentlichkeit.



"Er brachte allen um ihn herum unendliche Freude und erhellte jeden Raum, den er betrat", sagte sie unter Tränen. Auch auf Social Media drückten zahlreiche Menschen ihr Mitgefühl aus.