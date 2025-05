Drei Bauarbeiter nach Gondel-Absturz tot: Neue Details zu den Opfern

Beim Absturz einer Brückenbaugondel auf einer der größten Baustellen Baden-Württembergs sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. Die Suche nach der Ursache läuft.

Von Aleksandra Bakmaz, Anika von Greve-Dierfeld Horb am Neckar - Nach dem Absturz einer Arbeitsgondel auf einer Brückenbaustelle in Horb am Neckar mit drei toten Bauarbeiter haben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Details bekannt gegeben.

Einsatzkräfte der Polizei stehen auf der Hochbrücken-Baustelle neben der abgestürzten Gondel. © Christoph Schmidt/dpa Die drei tödlich verunglückten Männer waren nach Angaben der Ermittler zwischen 40 und 46 Jahre alt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hätten sie die mit einem Stahlseil befestigte Transportgondel bestiegen, um auf der Baustelle der Neckartalbrücke nach oben zu Arbeiten auf einem Brückenpfeiler befördert zu werden. Aus noch ungeklärter Ursache sei dann das Seil gerissen und die Gondel aus großer Höhe abgestürzt. Die Bauarbeiter waren nach dem Absturz am Dienstag sofort tot. Überladen war die Gondel bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht. Es handele sich um eine Personentransportgondel. Unglück Gondel reißt ab: Drei Arbeiter stürzen aus "großer Höhe" in den Tod "Die Nutzung durch drei Personen entsprach den Vorgaben", sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details - etwa für wieviele Personen insgesamt die Gondel ausgelegt war - wurden nicht genannt. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Unglücksort inzwischen freigegeben. Aller Spuren seien gesichert worden. Die drei Bauarbeiter waren laut Feuerwehr schon beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr am Leben. "Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden", sagte der Sprecher der Feuerwehr in Horb am Neckar, Jan Straub. Die Gondel mit den Arbeitern sei aus großer Höhe abgestürzt. Die Brückenbaustelle sei zwischen 40 und 100 Meter hoch. Die Großbaustelle an der Hochbrücke, einem der größten Infrastrukturprojekte im Land, wurde unmittelbar nach dem Unfall zunächst für mindestens einen Tag stillgelegt.

Politiker tief erschüttert

Zeigte sich nach dem Unglück erschüttert: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57, CDU). © Michael Kappeler/dpa Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. "Dies ist ein fürchterlicher Unfall. In Gedanken bin ich bei den Angehörigen der Verunglückten", sagte er. Er dankte zudem den Notfallseelsorgern vor Ort. "Auch für die Kolleginnen und Kolleginnen an der Baustelle in Horb ist das nur schwer zu verkraften." Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder, Landrat Klaus Michael Rückert und Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger zeigten sich ebenfalls tief erschüttert. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: "Es macht uns tief betroffen, dass heute drei Menschen bei einem furchtbaren Unfall ums Leben gekommen sind. Das ist einer der schwersten Arbeitsunfälle, den es je auf einer Straßenbaustelle im Land gegeben hat." Unglück Mann greift Menschen auf Flughafen mit Messer an - Polizei erschießt ihn Rosenberger war direkt nach dem Unglück vor Ort. Der Verkehrsminister möchte zusammen mit der Regierungspräsidentin am Mittwoch an der Unglücksstelle der Opfer gedenken.

Blick auf die Unglücksstelle. Beim Absturz einer Brückenbaugondel auf einer der größten Baustellen Baden-Württembergs sind drei Arbeiter ums Leben gekommen. © Christoph Schmidt/dpa

Brücke soll bis zu 90 Meter hoch werden