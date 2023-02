Dreijähriger findet Waffe seines Vaters und erschießt sich

DeLand (USA) - Ein Dreijähriger aus DeLand im US-Bundesstaat Florida hat sich erschossen. Zuvor fand das Kind eine Waffe, die in einem Nachttisch im Schlafzimmer seiner Eltern aufbewahrt wurde.

In den USA tötete sich ein Junge (†3) mit einer Schusswaffe seines Vaters. (Symbolbild) © 123rf.com/andreypopov

Das schreckliche Unglück passierte am Mittwochabend. Nach Angaben der Polizei vom Volusia County sei der Notruf gegen 18.30 Uhr eingegangen. Es sei "einer der schlimmsten Anrufe" gewesen, "die man sich vorstellen kann", sagte Sheriff Mike Chitwood.

Beamte hätten sich sofort auf den Weg zum Ort des Geschehens gemacht. Ein Polizist versuchte noch, das Leben des Jungen zu retten, doch seine Verletzungen seien "zu schwer" gewesen. Er wurde um 19.03 Uhr in einem nahe gelegenen Krankenhaus für tot erklärt, berichtet NBC.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärte Chitwood, dass die Eltern des Kleinen zur Tatzeit in einem nahe gelegenen Supermarkt waren, um Lebensmittel einzukaufen. Währenddessen passte ihre 16-jährige Tochter auf ihre jüngeren Brüder im Alter von sieben und drei Jahren auf.

"Aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne und ich weiß nicht, ob wir diesen Grund jemals erfahren werden, ist der Dreijährige ins Schlafzimmer gegangen, lief dann zum Beistelltisch und nahm dort die Waffe heraus", sagte Chitwood. "Dann drehte er sie zu sich und schoss aus nächster Nähe auf sich selbst."

Er fügte hinzu, dass es nur einen geringen Druck brauchte, um den Abzug zu betätigen.