Mehr Unfälle bei Sommerwetter: Zwei Tote nach Badeausflügen

Ein 15-Jähriger stirbt an Fronleichnam beim Besuch in einem Freibad in Inzell. Ein 27-Jähriger ertrinkt am selben Tag in einem See in Niederbayern.

Von Sophia-Caroline Kosel, Niklas Graeber, Ute Wessels Bayern - Das pralle Sommerwetter hat neben viel Spaß in Sonne und Wasser auch tragische Folgen: Ein 15-Jähriger ist in einem Schwimmbad in Inzell ertrunken. In Niederbayern ging ein 27-Jähriger in einem See unter. Auch für ihn kam nach stundenlanger Suche jede Rettung zu spät. Beide starben an Fronleichnam.



An Fronleichnam sind zwei Menschen in Bayern bei badeunfällen verstorben. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa In dem Fall in Inzell habe ein Badegast den Jugendlichen aus rund drei Metern Tiefe aus dem Badesee, der Teil der Freibadanlage ist, gezogen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Eine zufällig anwesende Ärztin versuchte den Jugendlichen zu reanimieren, bis der Notarzt übernahm - doch "leider ohne Erfolg", wie es hieß. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Untersuchungen in dem Fall. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es den Angaben zufolge bisher nicht. Der Junge zählte zu einer Gruppe von rund 30 Kindern und Jugendlichen, die am Donnerstag mit ihren Betreuerinnen in dem Bad waren. Unglück Super-Sturm wütet in Urlaubs-Paradies: Deutscher vom Blitz getroffen Er war den Angaben zufolge zunächst im Nichtschwimmerbereich unterwegs, dann aber verschwunden. Die anderen Mitglieder der Gruppe wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Suche mit Tauchern und Drohne

Für einen 27-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. © NEWS5 / Sebastian Pieknik Am Donnerstagnachmittag wurden Einsatzkräfte zum Mauerner Badesee in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) gerufen. Ein 27-Jähriger war vor den Augen anderer Badegäste im Wasser untergegangen, wie die Polizei mitteilte. Etwa 125 Rettungskräfte suchten nach dem Mann. Taucher suchten den See ab, auch Sonartechnik wurde eingesetzt. Am Freitagabend meldete die Polizei den Tod des Mannes. Die Leiche sei von Tauchern aus dem Wasser geborgen worden. Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) appelliert an Badegäste, sich vor dem Baden abzukühlen, sich nicht zu überschätzen, Flüsse aufgrund der Strömung zu meiden und Seen nicht quer zu durchschwimmen. Zudem sollten Kinder nie unbeaufsichtigt sein. Unglück Mann schenkt seiner Frau Fallschirmsprung: Die stürzt daraufhin in den Tod "Wir rufen alle Badegäste an den Seen und in den Freibädern mit Nachdruck dazu auf, die Baderegeln zu beachten, damit ein unbeschwerter Sommertag nicht in einer Tragödie endet", sagte Landesvorsitzender Thomas Huber.

Überschätzung der eigenen Fähigkeiten kann zum Verhängnis werden