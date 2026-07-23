Mädchen verliert seine gesamte Familie nach Familienausflug
Bicknell (USA) - Es sollte ein unvergesslicher Familienausflug im US-Bundesstaat Utah werden - doch der Trip endete in einer Tragödie. Ein Mädchen verlor dabei seine gesamte Familie.
Wie New York Post berichtet, war ein Ehepaar am Freitag gemeinsam mit seinen drei Söhnen zu einer Wanderung durch eine Schlucht nahe der Ortschaft Bicknell im US-Bundesstaat Utah aufgebrochen, als sich das Unglück ereignete.
Während der Wanderung zogen heftige Gewitter und Starkregen über das Gebiet. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Wasser immer mehr und schoss als Sturzflut durch die enge Schlucht. Die Familie wurde von den Fluten überrascht.
Als die fünf nicht von ihrer Tour zurückkehrten, wurden sie als vermisst gemeldet. Daraufhin starteten die Behörden eine groß angelegte Suchaktion.
Wenig später machten Einsatzkräfte die traurige Entdeckung: Alle fünf Familienmitglieder waren tot. Keiner von ihnen hatte die Sturzflut überlebt.
Nahezu die gesamte Familie wurde ausgelöscht. Nur Tochter Lydia, die an der Wanderung nicht teilgenommen hatte, blieb übrig.
Lydia steht nun ohne Familie da
Für Lydia wurde inzwischen auf der Plattform GoFundMe eine Spendenkampagne eingerichtet. Die gesammelten Gelder sollen dem Mädchen dabei helfen, nach dem unfassbaren Verlust ihrer Familie einen Neuanfang zu wagen. Bislang kamen dabei bereits 201.384 US-Dollar (rund 176.414 Euro) zusammen.
In dem Spendenaufruf heißt es: "Kein Geldbetrag der Welt kann Lydias Schmerz lindern oder die Familie ersetzen, die sie verloren hat. Doch gemeinsam können wir dazu beitragen, einige der Lasten zu erleichtern, die sie nun trägt, und ihr zeigen, dass sie nicht allein ist."
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Katrina Gubler Long