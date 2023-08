Eltern waren nicht zu Hause: Brüder (5 und 7) stürzen aus Fenster im dritten Stock

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild) © Josef Hildenbrand/dpa

Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Hans-Jakob-Straße, St.-Veit-Straße und Seebrucker Straße in Berg am Laim entdeckte die beiden Jungen am Montag gegen 21 Uhr hilflos auf dem Rasen vor dem Gebäude liegend und alarmierte die Rettungskräfte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach waren die Buben beim Eintreffen der Helfer ansprechbar. Sie wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fünfjährige musste notoperiert werden und liegt auf einer Intensivstation, sein sieben Jahre alter Bruder erlitt bei dem Unglück eine Arm- und vermutlich einen Beckenbruch.

Die Eltern der Kinder waren zum Zeitpunkt des Unfalls laut Polizei nicht zu Hause. Zur Zeit des Vorfalls befand sich die 39-jährige Mutter der Kinder in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung. Der 49-jährige Vater hatte die Kinder alleine gelassen und war gerade auf dem Weg, seine Frau in der Klinik zu besuchen.

Die genaue Ursache für den Sturz aus dem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Berg am Laim war vorerst unbekannt, da bisher keine Zeugen ermittelt werden konnten. Die Polizei ersucht um Mithilfe bei der Aufklärung dieses tragischen Vorfalls.