Erster Böller-Unfall dieses Winters: Kinder (10, 11) müssen ins Krankenhaus!

Mit Verletzungen am Körper und im Gesicht ging es für die Jungs (10, 11) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © DPA/AP/Ronald Zak

Wie die Polizei in der Steiermark erst am heutigen Samstag mitteilte, kam es bereits am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu dem Vorfall.

Ein Zehnjähriger besuchte seinen elfjährigen Freund. Erst spielten beide im Einfamilienhaus der Familie. Später verlagerte sich das Geschehen nach draußen.

Doch die beiden machten die Rechnung ohne den Onkel (44) des Älteren der beiden. Denn dieser schenkt dem Jungen regelmäßig Böller – offenbar auch welche, die gar nicht zugelassen und gekennzeichnet sind. Die Eltern wissen das wohl und dulden dies.

Wie die Polizei erklärte, entschlossen sich die Kinder, "eine Plastik-Werkzeugkiste im Garten mit einem pyrotechnischen Gegenstand zu sprengen".

Sie zündeten einen Böller, woraufhin die Kiste explodierte. Herumfliegende Plastikteile wurden den Kids dann endgültig zum Verhängnis: Diese verletzten sowohl den Zehn- als auch den Elfjährigen am Körper und im Gesicht.