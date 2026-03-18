Explosion beim Abendessen: Schwerverletzter Lkw-Fahrer in Spezialklinik

Endingen am Kaiserstuhl - Ein dramatisches Unglück ereignete sich am Dienstagabend in Endingen (Kreis Emmendingen). Beim Kochen in seinem Lastwagen explodierte eine Gaskartusche und zerstörte das Führerhaus des Sattelzugs fast vollständig. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa

Es war gegen 18 Uhr, als der Fahrer des in der Holderackerstraße parkenden Sattelzugs mit einem Campingkocher hantierte. Offenbar wollte er sich gerade eine Mahlzeit im Führerhaus zubereiten, als die Gaskartusche aus bislang ungeklärter Ursache detonierte.

Die Wucht der Explosion war so groß, dass das gesamte Führerhaus der Zugmaschine laut Polizei zerstört wurde.

Der Fahrer, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks allein im Fahrzeug befand, wurde schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen.

Einzelne Fahrzeugteile wurden durch die Luft bis auf ein benachbartes Werksgelände geschleudert. Dort schlugen sie in die Jalousien eines Gebäudes ein und verursachten einen Sachschaden.