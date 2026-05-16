Urlaub endet in Tragödie: Gruppe stirbt bei Tauchgang

Malediven - Es sollte der perfekte Urlaub auf den Malediven für eine Gruppe Italiener werden - doch ein Tauchausflug endete für sie in einer Tragödie.

Unter den Opfern des Tauchgangs befinden sich Giorgia Sommacal (†20, l.), Muriel Oddenino (M.) und Monica Montefalcone (†51). © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Giorgia Sommacal, Facebook/Screenshot/Muriel Oddenino, Facebook/Screenshot/Embassy of Italy in Australia

Wie das italienische Außenministerium berichtet, waren fünf Italiener am Donnerstagmorgen zu einer Unterwasser-Expedition im Vaavu-Atoll aufgebrochen und sind nicht zurückgekehrt.

Es begann eine groß angelegte Suchaktion - ihre Leichen wurden kurz darauf gefunden.

Das Ministerium bestätigt die Tragödie: "Berichten zufolge kamen die Taucher bei dem Versuch ums Leben, eine Reihe von Höhlen in einer Tiefe von 50 Metern zu erkunden."

Laut der Universität Genua befinden sich unter den Opfern Monica Montefalcone (†51), eine bekannte Meeresexpertin und Professorin für Ökologie, ihre Tochter Giorgia Sommacal (†20), Studentin der Biomedizintechnik, Muriel Oddenino, wissenschaftliche Mitarbeiterin, sowie Federico Gualtieri, ein kürzlich graduierter Masterabsolvent im Fachbereich Meeresbiologie und Ökologie.