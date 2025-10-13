 22.589

Explosion in Sprengstoff-Fabrik: Suche nach Überlebenden beendet - alle tot

In einer Fabrik für militärischen Sprengstoff im US-Bundesstaat Tennessee kam es zu einer gewaltigen Explosion.

Von Adrian Schintlmeister, Jonas Reihl

McEwen (USA) - In einer Sprengstoff-Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee ereignete sich eine heftige Detonation. 18 Menschen wurden nach dem Vorfall vermisst. Nun die traurige Gewissheit: Sie alle sind gestorben.

Die Spezialfabrik für militärischen Sprengstoff wurde von einer gewaltigen Explosion erschüttert.
Die Spezialfabrik für militärischen Sprengstoff wurde von einer gewaltigen Explosion erschüttert.  © Uncredited/WTVF-TV/AP/dpa

Eine gewaltige Explosion hat am Freitagmorgen gegen 8 Uhr (Ortszeit) die Fabrik bei McEwen (Tennessee) erschüttert, in der laut Angaben des Betreibers Accurate Energetic verschiedene Sprengstoffprodukte - unter anderem für militärische Zwecke - gefertigt werden.

Mehrere Menschen kamen ums Leben, sagte der Sheriff von Humphrey County, Chris Davies, nach dem Unglück zu Medienvertretern. 18 Menschen werden vermisst. "Vier bis fünf" Überlebende wurden aus den Trümmern gerettet, sie werden im Krankenhaus versorgt.

Nun steht fest: Es gibt keine Überlebenden. Das teilte der Sheriff am Samstag mit.

Nach Pilzsuche spurlos verschwunden: Rentner enthauptet aufgefunden
Unglück Nach Pilzsuche spurlos verschwunden: Rentner enthauptet aufgefunden

Das Gebäude wurde völlig zerstört. "Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg", so der Sheriff. Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Während er die Fragen der Reporter beantwortete, kämpfte der Sheriff mit den Tränen. Der Sender CNN zitiert ihn am Abend mit den Worten: "Es ist die Hölle für uns. Es ist die Hölle für alle Beteiligten."

Nach Informationen des Senders WTVF ereignete sich das Unglück kurz vor dem Schichtwechsel. Luftbilder von der havarierten Anlage zeigen ein enormes Trümmerfeld und ausgebrannte Autos.

Warum es zu dem Unglück in dem Gebäudekomplex westlich von Nashville kam, ist auch am Samstagmorgen weiter unklar. Auch das FBI ermittelt. Zudem waren Beamte der Sprengstoffbehörde ATF im Einsatz.

Ausgebrannte Autos und ein riesiges Trümmerfeld zeigen das Ausmaß der Zerstörung.
Ausgebrannte Autos und ein riesiges Trümmerfeld zeigen das Ausmaß der Zerstörung.  © Uncredited/WTVF-TV/AP/dpa
Die Polizei hat die Anlage abgeriegelt.
Die Polizei hat die Anlage abgeriegelt.  © Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Das Gebäude wurde völlig zerstört. 18 Menschen kamen ums Leben.
Das Gebäude wurde völlig zerstört. 18 Menschen kamen ums Leben.  © - / SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / AFP
Sheriff Chris Davis informiert über den tragischen Vorfall.
Sheriff Chris Davis informiert über den tragischen Vorfall.  © Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Unglück in Tennessee: Detonation war kilometerweit entfernt zu spüren

Die Lage auf dem mit rauchenden Trümmerresten und Fahrzeugwracks übersäten Hügel, wo die Fabrik vor dem Vorfall stand, war für die Ermittler unübersichtlich.

Selbst im rund 20 Autominuten entfernten Lobelville berichten Anwohner gegenüber AP von einem gewaltigen Knall, ihre Häuser hätten gebebt. "Ich dachte, das Haus sei mit mir darin eingestürzt", schildert Anwohner Gentry Stover. Er wohne ganz in der Nähe, habe sofort geahnt, dass es in der Fabrik zu einem Zwischenfall gekommen war.

Das Unternehmen Accurate Energetic reagierte derweil in einer Stellungnahme bestürzt und sprach den Ersthelfern Dank aus. Man wolle die Bevölkerung informieren, sobald es belastbare Erkenntnisse über die Ursache der Explosion gebe. Das werde aber wohl noch einige Tage dauern, so der Fabrikbetreiber.

Erstmeldung vom 10. Oktober, 19.03 Uhr; zuletzt aktualisiert: 11. Oktober, 22 Uhr

Titelfoto: Montage: - / SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / AFP, - / SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / AFP

Mehr zum Thema Unglück: