Explosion in Sprengstoff-Fabrik: Suche nach Überlebenden beendet - alle tot
McEwen (USA) - In einer Sprengstoff-Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee ereignete sich eine heftige Detonation. 18 Menschen wurden nach dem Vorfall vermisst. Nun die traurige Gewissheit: Sie alle sind gestorben.
Eine gewaltige Explosion hat am Freitagmorgen gegen 8 Uhr (Ortszeit) die Fabrik bei McEwen (Tennessee) erschüttert, in der laut Angaben des Betreibers Accurate Energetic verschiedene Sprengstoffprodukte - unter anderem für militärische Zwecke - gefertigt werden.
Mehrere Menschen kamen ums Leben, sagte der Sheriff von Humphrey County, Chris Davies, nach dem Unglück zu Medienvertretern. 18 Menschen werden vermisst. "Vier bis fünf" Überlebende wurden aus den Trümmern gerettet, sie werden im Krankenhaus versorgt.
Nun steht fest: Es gibt keine Überlebenden. Das teilte der Sheriff am Samstag mit.
Das Gebäude wurde völlig zerstört. "Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg", so der Sheriff. Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Während er die Fragen der Reporter beantwortete, kämpfte der Sheriff mit den Tränen. Der Sender CNN zitiert ihn am Abend mit den Worten: "Es ist die Hölle für uns. Es ist die Hölle für alle Beteiligten."
Nach Informationen des Senders WTVF ereignete sich das Unglück kurz vor dem Schichtwechsel. Luftbilder von der havarierten Anlage zeigen ein enormes Trümmerfeld und ausgebrannte Autos.
Warum es zu dem Unglück in dem Gebäudekomplex westlich von Nashville kam, ist auch am Samstagmorgen weiter unklar. Auch das FBI ermittelt. Zudem waren Beamte der Sprengstoffbehörde ATF im Einsatz.
Unglück in Tennessee: Detonation war kilometerweit entfernt zu spüren
Die Lage auf dem mit rauchenden Trümmerresten und Fahrzeugwracks übersäten Hügel, wo die Fabrik vor dem Vorfall stand, war für die Ermittler unübersichtlich.
Selbst im rund 20 Autominuten entfernten Lobelville berichten Anwohner gegenüber AP von einem gewaltigen Knall, ihre Häuser hätten gebebt. "Ich dachte, das Haus sei mit mir darin eingestürzt", schildert Anwohner Gentry Stover. Er wohne ganz in der Nähe, habe sofort geahnt, dass es in der Fabrik zu einem Zwischenfall gekommen war.
Das Unternehmen Accurate Energetic reagierte derweil in einer Stellungnahme bestürzt und sprach den Ersthelfern Dank aus. Man wolle die Bevölkerung informieren, sobald es belastbare Erkenntnisse über die Ursache der Explosion gebe. Das werde aber wohl noch einige Tage dauern, so der Fabrikbetreiber.
Erstmeldung vom 10. Oktober, 19.03 Uhr; zuletzt aktualisiert: 11. Oktober, 22 Uhr
Titelfoto: Montage: - / SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / AFP, - / SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / AFP