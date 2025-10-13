Explosion in Sprengstoff-Fabrik: Suche nach Überlebenden beendet - alle tot

McEwen (USA) - In einer Sprengstoff-Fabrik im US -Bundesstaat Tennessee ereignete sich eine heftige Detonation . 18 Menschen wurden nach dem Vorfall vermisst. Nun die traurige Gewissheit: Sie alle sind gestorben.

Die Spezialfabrik für militärischen Sprengstoff wurde von einer gewaltigen Explosion erschüttert. © Uncredited/WTVF-TV/AP/dpa

Eine gewaltige Explosion hat am Freitagmorgen gegen 8 Uhr (Ortszeit) die Fabrik bei McEwen (Tennessee) erschüttert, in der laut Angaben des Betreibers Accurate Energetic verschiedene Sprengstoffprodukte - unter anderem für militärische Zwecke - gefertigt werden.

Mehrere Menschen kamen ums Leben, sagte der Sheriff von Humphrey County, Chris Davies, nach dem Unglück zu Medienvertretern. 18 Menschen werden vermisst. "Vier bis fünf" Überlebende wurden aus den Trümmern gerettet, sie werden im Krankenhaus versorgt.

Nun steht fest: Es gibt keine Überlebenden. Das teilte der Sheriff am Samstag mit.

Das Gebäude wurde völlig zerstört. "Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg", so der Sheriff. Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Während er die Fragen der Reporter beantwortete, kämpfte der Sheriff mit den Tränen. Der Sender CNN zitiert ihn am Abend mit den Worten: "Es ist die Hölle für uns. Es ist die Hölle für alle Beteiligten."

Nach Informationen des Senders WTVF ereignete sich das Unglück kurz vor dem Schichtwechsel. Luftbilder von der havarierten Anlage zeigen ein enormes Trümmerfeld und ausgebrannte Autos.

Warum es zu dem Unglück in dem Gebäudekomplex westlich von Nashville kam, ist auch am Samstagmorgen weiter unklar. Auch das FBI ermittelt. Zudem waren Beamte der Sprengstoffbehörde ATF im Einsatz.