Versehentlich Gasgriff berührt: Vierjährige donnert durch Supermarkt

Ein vierjähriges Mädchen fuhr am Donnerstag in Thailand versehentlich mit einer Vespa durch die Glastür eines Supermarkts.

Von Isabel Klemt

Pathum Thani (Thailand) - Ein vierjähriges Mädchen fuhr am Donnerstag in Thailand versehentlich mit einer Vespa durch die Glastür eines Supermarkts.

Der weiße Motorroller durchbrach die Glastür des 7-Eleven-Supermarkts.
Der weiße Motorroller durchbrach die Glastür des 7-Eleven-Supermarkts.  © X/Screenshot/คุณท้าวศรีสุวรรณภิรมย์ภักดี

Wie news1live berichtet, erlitt das Mädchen durch den Unfall auf einer Vespa Schnittverletzungen an Armen und Beinen.

Auch ihre Tante, Chanita N. (31), wurde durch den Durchbruch der Glastür des 7-Eleven-Supermarkts verletzt.

Die 31-Jährige gab an, den Motorroller mit laufendem Motor vor dem Laden geparkt zu haben, als sie zwei weitere Personen, die ebenfalls auf dem Motorroller saßen, absteigen ließ.

Mutter sieht, wie ihre Söhne in einem gefrorenen Teich ertrinken
Unglück Mutter sieht, wie ihre Söhne in einem gefrorenen Teich ertrinken

Ihre vierjährige Nichte, die vorne saß, wollte gerade absteigen, als sie versehentlich den Gasgriff berührte. Daraufhin fuhr die Vespa unkontrolliert in den Laden.

Das vierjährige Mädchen wurde im Supermarkt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Das vierjährige Mädchen wurde im Supermarkt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.  © Facebook/Screenshot/Laila Muangkham

Tante und Nichte wurden in ein Krankenhaus gebracht

Die weiße Vespa kam im Eingangsbereich des 7-Eleven zum Stehen, umgeben von Glassplittern und beschädigter Ware.
Die weiße Vespa kam im Eingangsbereich des 7-Eleven zum Stehen, umgeben von Glassplittern und beschädigter Ware.  © Facebook/Screenshot/Laila Muangkham

Fotos zeigen die weiße Vespa im Eingangsbereich des Supermarkts, umgeben von Glassplittern und beschädigter Ware.

Rettungskräfte von Kubang Luang leisteten Erste Hilfe vor Ort und brachten die beiden Verletzten anschließend ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Titelfoto: Facebook/Screenshot/Laila Muangkham

Mehr zum Thema Unglück: