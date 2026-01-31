Versehentlich Gasgriff berührt: Vierjährige donnert durch Supermarkt

Pathum Thani (Thailand) - Ein vierjähriges Mädchen fuhr am Donnerstag in Thailand versehentlich mit einer Vespa durch die Glastür eines Supermarkts.

Der weiße Motorroller durchbrach die Glastür des 7-Eleven-Supermarkts. © X/Screenshot/คุณท้าวศรีสุวรรณภิรมย์ภักดี

Wie news1live berichtet, erlitt das Mädchen durch den Unfall auf einer Vespa Schnittverletzungen an Armen und Beinen.

Auch ihre Tante, Chanita N. (31), wurde durch den Durchbruch der Glastür des 7-Eleven-Supermarkts verletzt.

Die 31-Jährige gab an, den Motorroller mit laufendem Motor vor dem Laden geparkt zu haben, als sie zwei weitere Personen, die ebenfalls auf dem Motorroller saßen, absteigen ließ.

Ihre vierjährige Nichte, die vorne saß, wollte gerade absteigen, als sie versehentlich den Gasgriff berührte. Daraufhin fuhr die Vespa unkontrolliert in den Laden.