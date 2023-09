Familie verbrennt in Kia auf Autobahn, doch es gibt Zweifel am Unfall-Hergang

Piotrków Trybunalski (Polen) - Bei einem dramatischen Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 in Polen starb eine dreiköpfige Familie. Doch nun bestehen Zweifel am Hergang des Unglücks.

Die Tragödie ereignete sich am 16. September abends auf der Autobahn in Sierosław bei Piotrków Trybunalski. Wie das polnische Nachrichtenportal Interia berichtet, ging ein Kia während der Fahrt in Flammen auf.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem tragischen Unfall in Polen, bei dem eine dreiköpfige Familie starb. (Archivbild) © 123rf.com/darekszachnowski

Zudem wurde auf dem YouTube-Konto von Bandyci Drogowi ein Video veröffentlicht, das den Unfall zeigt und in dem zwei rasende Autos zu sehen waren. Es kam zur Kollision in deren Folge Funken, Flammen und eine Explosion erkennbar wurden.

Außerdem wurden auf der Facebook-Seite von PolskieDrogi - Zello CB radio w telefonie Fotos von der Unglücksstelle geteilt. Die Aufnahmen zeigen die Einsatzkräfte am Unfallort. Und neben dem komplett ausgebrannten Kia ist auch ein schwarzer BMW mit völlig zerstörter Motorhaube zu sehen.

Hanna Gill-Piątek (49), Abgeordnete der Bürgerkoalition aus Łódź, wies inzwischen auf die umfangreichen Beweismittel und die "schockierenden Informationen zur Polizeiarbeit" in diesem Fall hin.

Ihr zufolge gehen die Beamten "lediglich von einem alternativen Tathergang" aus, bei dem der BMW-Fahrer nicht an dem Vorfall beteiligt war. Aufgrund dieser Annahme "wurde er nicht festgenommen", erklärte die Politikerin. In ihrer Anfrage in dieser Woche an das Ministerium für Inneres und Verwaltung wollte die 49-Jährige zudem wissen, ob sich die Einsatzkräfte vor Ort an alle Verfahrenspflichten gehalten hätten.

Am gestrigen Samstag reagierte die Polizei von Piotrków Trybunalski mit einer Stellungnahme.