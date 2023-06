Feuer auf Touristenboot: Drei Tauchgäste kommen ums Leben

Marsa Alam - Schwerer Brand vor Ägyptens Küste! Am gestrigen frühen Sonntagmorgen fing das Touristenboot "Hurricane" im Roten Meer, rund 30 Kilometer von der Kleinstadt Marsa Alam entfernt, plötzlich Feuer.

Das Touristenboot "Hurricane" fing auf dem Roten Meer plötzlich Feuer. © Fotomontage: 123RF/Elena Yurkina//Facebook/Die offizielle Seite des elektronischen Portals des Gouvernements Rotes Meer

Wie die örtlichen Behörden auf Facebook mitteilten, waren zu diesem Zeitpunkt 15 britische Passagiere an Bord des Schiffs.

Drei der Gäste wurden laut The Guardian zunächst als vermisst gemeldet, am heutigen Montag dann jedoch für tot erklärt.

Zwölf Passagiere und die 14-köpfige Besatzung der "Hurricane", die gerade an einem Briefing am Tauchplatz des Elphinstone Riffs teilnahmen, konnten nach dem Ausbruch des Feuers an Land gerettet werden.

Pat Adamson von Scuba Travel gab über die Tageszeitung seine Anteilnahme bekannt:

"Mit großem Bedauern müssen wir als Reiseveranstalter schweren Herzens akzeptieren, dass drei unserer geschätzten Tauchgäste, die nicht am Tauch-Briefing teilgenommen hatten, am frühen Morgen des 11. Juni bei der Tragödie ums Leben kamen."

Die Reisegruppe war anscheinend am Ende eines sechstägigen Ausflugs am Bord des Schiffs, als das Unglück geschah.