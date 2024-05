Haus stürzt ein: Zwei Männer sterben, 47 Bauarbeiter verschüttet!

George - Ein im Bau befindliches mehrstöckiges Gebäude in der südafrikanischen Küstenstadt George stürzte am Montag ein und tötete mindestens zwei Männer.

Das Gebäude stürzte komplett ein und ist nicht mehr als solches zu erkennen. © George Municipal

47 weitere Arbeiter wurden von den Trümmern eingeschlossen, so die Polizei.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes gegen 14.09 Uhr befanden sich 70 Bauarbeiter auf der Baustelle, sagte die Stadtsprecherin Chantel Edwards. "22 Verletzte wurden geborgen und in Krankenhäuser in der ganzen Provinz gebracht", fügte sie hinzu. "Leider wurden zwei davon für verstorben erklärt."

"Nachdem die Leiche eines ersten Mannes aus den Trümmern geborgen worden war, wurde eine Untersuchung eingeleitet", sagte der Polizeibeamte Christopher Spies in einer Erklärung.

Mario Ferreira, Sprecher der Wohltätigkeitsorganisation "Gift of the Givers", die am Ort des Geschehens hilft, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Rettungskräfte "mit einigen der Menschen unter den Trümmern kommunizieren konnten".

Das fünfstöckige Gebäude, zu dem auch eine Tiefgarage gehört, stürzte am frühen Nachmittag aus noch ungeklärten Gründen ein. Die von der Stadtverwaltung veröffentlichten Fotos zeigen eine zerstörte Baustelle, zu der mehrere Rettungsdienste ausgerückt waren.