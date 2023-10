Frachterunglück vor Helgoland: Havariekommando geht vom Tod der vermissten Seeleute aus

Nach dem Schiffsunglück vor Helgoland fuhr der noch fahrfähige Frachter "Polesie" am Mittwochmorgen im Hafen von Cuxhaven ein. © News5

Für die Seeleute gebe es keine Hoffnung mehr, zitierte am Mittwoch die Deutsche Presseagentur den Leiter des Havariekommandos, Robby Renner.

Zwei Menschen konnten am gestrigen Dienstag aus der Nordsee gerettet werden, eine Person wurde nur noch tot geborgen.

Rettungskräfte hatten bis in den späten Abend nach den Schiffbrüchigen gesucht, in der Nacht musste die Aktion aufgrund zu starker Strömung dann jedoch abgebrochen werden.

Am Mittwochmorgen entschieden die Verantwortlichen, die Suche einzustellen. Die Wetterbedingungen hätten sich in der Nacht leicht verschlechtert, erklärte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven. "Die Suche an der Wasseroberfläche wird heute nicht erneut aufgenommen werden", hieß es dazu in einer Mitteilung.

Vorerst unklar bleiben die Hintergründe des Unglücks: Wie konnten die Frachter "Polesie" und "Verity" in der Nacht zusammenstoßen?

Bei völliger Dunkelheit waren die Schiffe wohl am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr rund 22 Kilometer südwestlich der Hochseeinsel Helgoland kollidiert, die "Verity" sank anschließend auf den Meeresboden.