Frau will sich sonnen und wird am Strand von Bulldozer totgefahren

Cervia - Eine Frau (66) wurde während eines Sonnenbads an einem italienischen Sandstrand von einem Bulldozer totgefahren.

Alles in Kürze

An einem italienischen Strand wurde ein Frau (66) von einer Planierraupe übersehen. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die 66-Jährige genoss in der Küstenstadt Cervia an der Adria am Samstag die Sonnenstrahlen, als sie von dem Fahrer (54) des tonnenschweren Baugeräts übersehen und vor den Augen weiterer Badegäste überfahren wurde, wie die italienische Nachrichtenagentur "Ansa" berichtete.



Das Opfer verstarb noch an der Unglücksstelle. Warum der 54-Jährige sie nicht sah, ist bisher unklar.

Zum Zeitpunkt des tödlichen Unfalls sollen nach Angaben des Bürgermeisters Mattia Missiroli (44) mit der Planierraupe "nicht genehmigte" Arbeiten durchgeführt worden sein.

Die nötigen Vorbereitungen für die Eröffnung der Badesaison an jenem Strandabschnitt seien bereits vor Wochen abgeschlossen worden.