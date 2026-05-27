Frau fährt in Schülergruppe in NRW: Zwei Zwölfjährige sterben

Dinslaken - Schock in Nordrhein-Westfalen : Eine Frau ist am Mittwoch in eine Gruppe von Schülern, die sich vermutlich auf dem Weg zu Schule befanden, gefahren. Zwei Jungen (beide †12) verstarben anschließend.

In Dinslaken ist eine Frau (47) am Mittwochmorgen in eine Schülergruppe gefahren. © Fabian Strauch/dpa

Der tragische Vorfall war am Morgen gegen 7.45 Uhr in der Hansestadt Dinslaken am nordwestlichen Rand des Ruhrgebiets geschehen. Die Erstmeldung hatte ein Polizist gemacht, der an der Kreuzung den Verkehr regelte.

Eine 47-jährige Frau war auf der Hagenstraße in Richtung Helenenstraße gefahren und kam aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Dabei kollidierte sie mit drei entgegenkommenden Kindern, die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren. Anschließend krachte sie gegen drei geparkte Autos, die erheblich beschädigt wurden.

Zwei der drei zwölfjährigen Kinder, die alle aus Duisburg kommen, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der dritte Schüler wurde leicht verletzt.

Die zwei schwerst verletzten Jungen sind später im Krankenhaus verstorben. Das gaben die Duisburger Staatsanwaltschaft und die Kreispolizeibehörde Wesel in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.