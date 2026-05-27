Frau fährt in Schülergruppe in NRW: Zwei Zwölfjährige sterben

10.801 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Dinslaken ist eine Frau am Mittwochmorgen in eine Schülergruppe gefahren. Zwei Kinder überlebten nicht.

Von Anne-Sophie Mielke

Dinslaken - Schock in Nordrhein-Westfalen: Eine Frau ist am Mittwoch in eine Gruppe von Schülern, die sich vermutlich auf dem Weg zu Schule befanden, gefahren. Zwei Jungen (beide †12) verstarben anschließend.

In Dinslaken ist eine Frau (47) am Mittwochmorgen in eine Schülergruppe gefahren.
In Dinslaken ist eine Frau (47) am Mittwochmorgen in eine Schülergruppe gefahren.  © Fabian Strauch/dpa

Der tragische Vorfall war am Morgen gegen 7.45 Uhr in der Hansestadt Dinslaken am nordwestlichen Rand des Ruhrgebiets geschehen. Die Erstmeldung hatte ein Polizist gemacht, der an der Kreuzung den Verkehr regelte.

Eine 47-jährige Frau war auf der Hagenstraße in Richtung Helenenstraße gefahren und kam aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Dabei kollidierte sie mit drei entgegenkommenden Kindern, die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren. Anschließend krachte sie gegen drei geparkte Autos, die erheblich beschädigt wurden.

Zwei der drei zwölfjährigen Kinder, die alle aus Duisburg kommen, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der dritte Schüler wurde leicht verletzt.

Brücken-Einsturz in Millionenmetropole fordert mehrere Opfer
Unglück Brücken-Einsturz in Millionenmetropole fordert mehrere Opfer

Die zwei schwerst verletzten Jungen sind später im Krankenhaus verstorben. Das gaben die Duisburger Staatsanwaltschaft und die Kreispolizeibehörde Wesel in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Zwei der drei Zwölfjährigen wurden schwerst verletzt und verstarben anschließend im Krankenhaus. Das dritte Kind erlitt leichte Verletzungen.
Zwei der drei Zwölfjährigen wurden schwerst verletzt und verstarben anschließend im Krankenhaus. Das dritte Kind erlitt leichte Verletzungen.  © Fabian Strauch/dpa

Ursache für tragischen Unfall in Dinslaken noch unklar

Die drei Kinder waren auf ihren Fahrrädern erfasst worden.
Die drei Kinder waren auf ihren Fahrrädern erfasst worden.  © Fabian Strauch/dpa

Die 47-jährige Fahrerin, eine Dinslakenerin, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Befragung der Frau sei am Morgen noch nicht möglich gewesen, daher sei der Unfallhergang unklar, sagte ein Polizeisprecher einem dpa-Reporter am Unfallort.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme mussten die umliegenden Straßen gesperrt werden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Opferbetreuer und Notfallseelsorger sowie ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Essen waren vor Ort im Einsatz. Unter anderem mussten Augenzeugen, die den Crash von einem Kiosk aus beobachtet hatten, betreut werden.

Höhlendrama in Laos: Sieben Männer sitzen fest - bisher kein Lebenszeichen
Unglück Höhlendrama in Laos: Sieben Männer sitzen fest - bisher kein Lebenszeichen

Die Ermittlungen zur Ursache des tragischen Unfalls, der in einem belebten Viertel in der Nähe einer Schule geschah, dauern aktuell noch an.

Originalartikel von 14.36 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.18 Uhr.

Titelfoto: Fabian Strauch/dpa

Mehr zum Thema Unglück: