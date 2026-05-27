Frau fährt in Schülergruppe in NRW: Zwei Zwölfjährige sterben
Dinslaken - Schock in Nordrhein-Westfalen: Eine Frau ist am Mittwoch in eine Gruppe von Schülern, die sich vermutlich auf dem Weg zu Schule befanden, gefahren. Zwei Jungen (beide †12) verstarben anschließend.
Der tragische Vorfall war am Morgen gegen 7.45 Uhr in der Hansestadt Dinslaken am nordwestlichen Rand des Ruhrgebiets geschehen. Die Erstmeldung hatte ein Polizist gemacht, der an der Kreuzung den Verkehr regelte.
Eine 47-jährige Frau war auf der Hagenstraße in Richtung Helenenstraße gefahren und kam aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Dabei kollidierte sie mit drei entgegenkommenden Kindern, die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren. Anschließend krachte sie gegen drei geparkte Autos, die erheblich beschädigt wurden.
Zwei der drei zwölfjährigen Kinder, die alle aus Duisburg kommen, erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der dritte Schüler wurde leicht verletzt.
Die zwei schwerst verletzten Jungen sind später im Krankenhaus verstorben. Das gaben die Duisburger Staatsanwaltschaft und die Kreispolizeibehörde Wesel in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.
Ursache für tragischen Unfall in Dinslaken noch unklar
Die 47-jährige Fahrerin, eine Dinslakenerin, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Befragung der Frau sei am Morgen noch nicht möglich gewesen, daher sei der Unfallhergang unklar, sagte ein Polizeisprecher einem dpa-Reporter am Unfallort.
Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme mussten die umliegenden Straßen gesperrt werden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Opferbetreuer und Notfallseelsorger sowie ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Essen waren vor Ort im Einsatz. Unter anderem mussten Augenzeugen, die den Crash von einem Kiosk aus beobachtet hatten, betreut werden.
Die Ermittlungen zur Ursache des tragischen Unfalls, der in einem belebten Viertel in der Nähe einer Schule geschah, dauern aktuell noch an.
Originalartikel von 14.36 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.18 Uhr.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa