Höhlen-Drama in Laos: Fünf Vermisste lebend geborgen

Vientiane (Laos) - Aufatmen beim Höhlen-Drama in Laos ! Fünf der seit mehr als einer Woche in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossenen Goldsucher sind lebend geborgen worden.

Rettungskräfte konnten fünf von sieben Vermissten lebend bergen. © Uncredited/Metta Tham Rescue Kalasin/AP/dpa

Einsatzkräfte hätten die Männer nach tagelanger Suche wohlbehalten entdeckt, teilten die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People und die thailändische Rettungseinheit MTK am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit.

Aufnahmen des thailändischen Rettungshelfers Jakkrit Taengtang zeigen die fünf Laoten in Bergmannsuniformen und mit Stirnlampen, wie sie erleichtert im Inneren der Mine sitzen.

Laut Thai PBS World seien in den Videosequenzen Weinkrämpfe vor Freude zu hören. Auch mehreren Facebook-Bildern ist die große Erleichterung der Goldsucher zu sehen.

Die fünf Geretteten seien zwar sehr hungrig, geschwächt und erschöpft, sollen jedoch keine schweren oder ernsthaften Verletzungen haben. Sie werden nun von Einsatzkräften medizinisch betreut.

Doch neben all der Freude werden immer noch zwei weitere Männer gesucht, heißt es. Mehr Details zu der Rettung wurden zunächst nicht bekannt.