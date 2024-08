31.08.2024 16:45 Frau von Erdloch verschluckt: Behörden brechen Rettungsaktion ab!

Eine Frau ist in Kuala Lumpur in ein Erdloch gestürzt. Die Such- und Rettungsaktion nach ihr ist nun eingestellt worden.

Von Christian Beck

Kuala Lumpur (Malaysia) - Eine Touristin ist in ein acht Meter tiefes Loch in einer Straße der Hauptstadt von Malaysia gefallen. Nach etwas mehr als einer Woche soll die Such- und Rettungsaktion nun eingestellt werden. Einsatzkräfte an der Unglücksstelle in Kuala Lumpur. © X/DrZalihaMustafa Dies berichteten malaysische Zeitungen "New Straits Times" und "Malay Mail" nach Angaben von Ministerin Zaliha Mustafa (60). "Nach neun Tagen [...] haben wir beschlossen, die Sucharbeiten heute einzustellen", habe sie gegenüber Reportern am Ort des Lochs gesagt. Die Bedingungen für die Arbeiter vor Ort seien extrem schwierig gewesen. Außerdem wolle man das Suchpersonal nicht weiter gefährden. Die aktive Rettungsaktion wäre damit zu einer Bergungsaktion geworden, die nun eine andere Behörde übernimmt. Auch die Familie des Opfers sei über die Entwicklungen informiert worden. Am Freitagmorgen, dem 23. August (Ortszeit), stürzte die 48-jährige indische Touristin Vijaya Lakshmi Gali auf offener Straße in ein sich auftuendes Erdloch. Seither wurde nach ihr gesucht.

