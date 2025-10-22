Benzin-Truck explodiert: 35 Tote

Essa (Nigeria) - Was für eine schreckliche Tragödie. In Nigeria ist ein verunglückter Tanklaster plötzlich explodiert. Mindestens 35 Menschen kamen im Feuerball ums Leben. 17 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein Feuerball hatte sich gebildet, dichter Rauch stieg auf. © X/Fire

Der Tanklaster war am Montag bei einem Verkehrsunfall im Zentrum des Landes auf die Straße gekippt. Benzin floss auf die Fahrbahn. Zahlreiche Menschen strömten daraufhin zur Unglücksstelle nahe der Ortschaft Essa. Viele wollten Treibstoff abschöpfen und in Kanistern nach Hause tragen. Um 14.40 Uhr (Ortszeit) kam es dann zur Katastrophe. Plötzlich entzündete sich das Benzin, ein enormer Feuerball bildete sich, verschlang die Umstehenden.

31 Menschen waren sofort tot, berichtet die Zeitung "The Punch", vier weitere starben später im Krankenhaus. Viele Opfer verbrannten bis zur Unkenntlichkeit, schreibt der Sender BBC. 17 Menschen wurden mit schwersten Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert, Dutzende wurden verletzt. Drei Motorräder brannten völlig aus.

Nach Angaben der Behörden war der Unglückstruck von Lagos in den Norden Nigerias unterwegs. Bei schlechten Straßenbedingungen sei der Laster dann ins Schlingern geraten und umgekippt.

Bilder zeigen Flammen und dichten schwarzen Rauch. In einem verstörenden Video, das in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, sind zudem Dutzende völlig verkohlte Leichen zu sehen, darunter auch Frauen.