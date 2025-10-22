Benzin-Truck explodiert: 35 Tote
Essa (Nigeria) - Was für eine schreckliche Tragödie. In Nigeria ist ein verunglückter Tanklaster plötzlich explodiert. Mindestens 35 Menschen kamen im Feuerball ums Leben. 17 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.
Der Tanklaster war am Montag bei einem Verkehrsunfall im Zentrum des Landes auf die Straße gekippt. Benzin floss auf die Fahrbahn. Zahlreiche Menschen strömten daraufhin zur Unglücksstelle nahe der Ortschaft Essa. Viele wollten Treibstoff abschöpfen und in Kanistern nach Hause tragen. Um 14.40 Uhr (Ortszeit) kam es dann zur Katastrophe. Plötzlich entzündete sich das Benzin, ein enormer Feuerball bildete sich, verschlang die Umstehenden.
31 Menschen waren sofort tot, berichtet die Zeitung "The Punch", vier weitere starben später im Krankenhaus. Viele Opfer verbrannten bis zur Unkenntlichkeit, schreibt der Sender BBC. 17 Menschen wurden mit schwersten Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert, Dutzende wurden verletzt. Drei Motorräder brannten völlig aus.
Nach Angaben der Behörden war der Unglückstruck von Lagos in den Norden Nigerias unterwegs. Bei schlechten Straßenbedingungen sei der Laster dann ins Schlingern geraten und umgekippt.
Bilder zeigen Flammen und dichten schwarzen Rauch. In einem verstörenden Video, das in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, sind zudem Dutzende völlig verkohlte Leichen zu sehen, darunter auch Frauen.
Nigeria: Tanklaster-Explosionen forderten seit Jahresbeginn 400 Menschenleben
Nach dem schrecklichen Unglück ist die Betroffenheit im Bundesstaat Niger groß.
Gouverneur Mohammed Umaru-Bago sprach den Familien der Betroffenen sein Beileid aus. Diese Tragödie sei "ein weiterer schmerzhafter und schwieriger Moment für die Bevölkerung und die Regierung".
Gleichzeitig mahnte er die Menschen, sich der Gefahren des Benzinklaus bewusst zu sein. "Es ist traurig, dass Menschen weiterhin zu umgekippten Tankwagen gehen, um dessen Inhalt abzuschöpfen", sagte Gouverneur Umaru-Bago. Weitere Sensibilisierung sei notwendig.
Unglücke wie dieses passieren in Nigeria mit trauriger Regelmäßigkeit. Alleine in diesem Jahr kamen bereits mehr als 400 Menschen bei Tanklasterexplosionen ums Leben.
Die meisten starben beim Versuch, Benzin abzuschöpfen. Zuletzt wurde ein derartiger Vorfall nahe der Ortschaft Diko gemeldet, 70 Tote gab es zu beklagen. Zuvor kamen im Bundesstaat Jigawa mindestens 153 Menschen ums Leben.
