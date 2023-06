27.06.2023 13:33 766 Tragischer Unfall: Auto rast in See und geht unter - fünf Teenager tot

Bei einem tragischen Unfall in Fort Myers im US-Bundesstaat Florida landeten fünf Teenager mit ihrem Auto in einem See. Keiner von ihnen überlebte das Unglück.

Von Simone Bischof

Fort Myers (USA) - Bei einem tragischen Unfall in Fort Myers im US-Bundesstaat Florida landeten fünf Teenager mit ihrem Auto in einem See. Nach Angaben der Polizei überlebte keiner von ihnen. Die Polizei in Fort Myers ermittelt nach einem Unfall, bei dem fünf Teenager starben. © Screenshot Facebook/Fort Myers Police Department Wie unter anderem FOX35 Orlando berichtet, passierte das Unglück in den Nachtstunden am Sonntag. Die fünf Jugendlichen wurden im Inneren des untergetauchten Wagens gefunden, teilte die Polizei mit. Bislang machte die Behörde keine Angaben zur Ursache des Unfalls und gab auch nicht die Namen sowie das Alter der Opfer bekannt. In dem Bericht heißt es weiter, dass vier der fünf jungen Leute in einem knapp einen Kilometer entfernten Restaurant arbeiteten. Das "Texas Roadhouse" bestätigte diese Information in einem Facebook-Beitrag. Unglück Hochzeit endet in Tragödie: Frau wird innerhalb von zehn Minuten verheiratet und verwitwet Dort hieß es: "Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Verlust von vier unserer Roadies. Unser Team trauert mit ihren Familien und Freunden." Das Lokal blieb am Montag für einen Tag geschlossen. Bislang tappen die Ermittler bezüglich der Unfallursache völlig im Dunkeln und baten jeden, der Informationen dazu haben könnte, sich bei der Polizei zu melden.

