Jugendlicher fällt aus 10. Stock eines Hochhauses und stirbt

Fulda - Tragischer Todesfall mitten in Fulda ( Hessen )! Am Sonntagabend ist ein 14-jähriger Junge aus einem Hochhaus gefallen und dabei ums Leben gekommen.

Aus dem zehnten Stock dieses Hochhaus-Komplexes im osthessischen Fulda stürzte der 14-jährige Junge in den Tod. © Stefan Weber/Fuldamedia

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das grausame Unglück in dem 14-stöckigen Haus "Osthessen Center", das in der Heinrichstraße in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt liegt.



Demnach fiel dort ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus dem zehnten Stock und erlag infolge des Sturzes seinen schweren Verletzungen.

Der Polizei zufolge gäbe es aktuell keine Zeugen für den Sturz.

Einige Anwohner erfuhren indes durch den anschließenden Rettungseinsatz von den erschütternden Geschehnissen.