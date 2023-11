Gas-Explosion in Wohnhaus fordert 31 Verletzte

Rom - Bei einer Explosion in einer Flüchtlingsunterkunft sind in Italien 31 Menschen verletzt worden.

Bei der Explosion wurde das Wohnhaus weitreichend beschädigt. Jetzt ist es nicht mehr bewohnbar. © Vigili del Fuoco

Nach Angaben der Feuerwehr vom heutigen Samstag gab es in der Nacht kurz vor Mitternacht eine Explosion. Das Gebäude sei teilweise eingestürzt, Ursache sei wahrscheinlich ein Gasleck.

Auf einem von der Feuerwehr veröffentlichten Video sind Teile eines zweistöckigen Gebäudes in San Lorenzo Nuovo zwischen Florenz und Rom zu sehen, die nach der Explosion in Trümmern lagen.



Ein Mensch sei in Lebensgefahr und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Rom geflogen worden, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Person liege im Koma.

Ansa zufolge bestand das Gebäude aus kleinen Wohnungen, in denen hauptsächlich männliche Asylbewerber untergebracht waren.