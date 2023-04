14.04.2023 09:07 Gasexplosion im Keller: Alle Fenster und Türen rausgerissen, zwei Anwohner verletzt!

Am gestrigen Donnerstagabend kam es in einem Wohnhauskeller in Freiburg zu einer Gasexplosion.

Von Amalia Seefeldt

Freiburg - Am gestrigen Donnerstagabend kam es in einem Wohnhauskeller in Freiburg zu einer Gasexplosion. Die Explosion ereignete sich in den Laborräumen im Keller des Wohnhauses. © Valentin Gensch/dpa Wie die Polizei mitteilte, geschah die Explosion gegen 19.50 Uhr in der Burgunderstraße in Freiburg-Herdern. Die Wucht der Explosion war so groß, dass alle Fenster und Türen des Hauses aus ihren Verankerungen gerissen worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit hohem Aufgebot vor Ort, hieß es. Zwei Menschen wurden durch die Explosion leicht verletzt und nach einer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Verletzte gab es demnach nicht. Unglück Gebäudeeinsturz in Innenstadt: Letzte zwei Vermissten sind tot Die Ursache für das Unglück ist noch nicht genau benannt. Einem Polizeisprecher zufolge könnte womöglich ein "älteres Gerät eines zahntechnischen Labors" im Keller des Hauses verantwortlich gewesen sein. Genaueres wolle man mit Sachverständigen und Statikern herausfinden. Zur Schadenshöhe am Gebäude bzw. Nachbargebäude konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Das Haus sei jedoch zunächst nicht mehr bewohnbar. Laut DRK-Kreisverband Freiburg waren knapp 20 haupt- und ehrenamtliche Rettungskräfte von Maltesern und DRK im Einsatz.

Titelfoto: Valentin Gensch/dpa