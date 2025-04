29.04.2025 12:53 Tragisches Unglück: Frau (†36) stürzt an Wasserfall 80 Meter in den Tod

Von Isabel Klemt

Queensland (Australien) - Schreckliche Tragödie: Eine Frau (†36) stürzte am Freitagnachmittag im Mapleton-Falls-Nationalpark in Australien 80 Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Kate Cooper (†36) erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. © Facebook/Screenshot/Simon Rosenkranz Wie ABC berichtete, war Kate Cooper am 25. April entlang der Klippen am Wasserfall unterwegs, als es zu dem Unglück kam, wie ABC berichtet. Auf der Suche nach einer idyllischen Badestelle verlor sie offenbar den Halt und stürzte in die Tiefe. Rettungskräfte wurden gegen 15.30 Uhr alarmiert, fanden sie nach einer Stunde intensiver Suche mit schweren Verletzungen. Unglück Tödlicher Unfall in Sachsen: Mann stirbt bei Verladearbeiten Trotz aller Bemühungen verstarb sie noch am Unfallort, wie die Polizei von Queensland mitteilte. Partner ist tief erschüttert über Kates Tod Simon Rosenkranz (47) teilte die traurige Nachricht vom Tod von Kate (†36) über Facebook mit. © Facebook/Screenshot/Simon Rosenkranz Ihr Lebensgefährte, Simon Rosenkranz (47), teilte die traurige Nachricht über Facebook und verabschiedete sich mit bewegenden Worten: "Ich werde dich jeden Tag mehr vermissen und lieben und die wundervollen Erinnerungen, die wir geschaffen haben, in Ehren halten." Der Post löste zahlreiche Beileidsbekundungen aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht jedoch nicht von Fremdverschulden aus. Der Boden war nach starken Regenfällen möglicherweise rutschig, was zu dem Unfall geführt haben könnte. Besonders tragisch: Kate ist bereits die dritte Person in diesem Jahr, die an einem Wasserfall in der Region ums Leben kam.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Simon Rosenkranz