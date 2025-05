Gletschersturz in der Schweiz: Lage spitzt sich dramatisch zu

Am Donnerstag wurden bereits weitere Häuser im Tal in Gefahrenzonen geräumt.

Die gigantischen Geröllmassen haben das Flussbett der Lonza verstopft. Der See, der sich dahinter gebildet hat, dürfte "in den frühen Morgenstunden" überlaufen, wie Christian Studer von der Dienststelle Naturgefahren im Lötschental sagte.

Die Lage am Berg ist nach wie vor gefährlich. Zum einen drohen am Berg Kleines Nesthorn weitere Hunderttausende Kubikmeter Fels abzustürzen. Von dort waren Felsbrocken auf den Birschgletscher gestürzt, der unter der Last am Mittwochnachmittag abbrach und ins Tal donnerte.

Von den gigantischen Mengen Geröll wurde ein Teil auf der gegenüberliegenden Talseite hochgeschoben. Dort drohen nun Gerölllawinen. Räumtrupps der Armee stehen zwar bereit, aber das Gebiet zu betreten sei noch zu gefährlich, so die Behörden.