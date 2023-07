Güterzug prallt in Löwen: Zwei Tiere sterben

Neu Delhi - In Indien sind Löwen manchmal tatsächlich in der Nähe von menschlicher Zivilisation unterwegs - für zwei von ihnen endete dies nun tödlich.

Zwei Löwen sind in Indien bei einem Unglück mit einem Güterzug gestorben. (Symbolbild) © 123rf/mazikab

So fuhr vergangenen Freitag in der Nähe des Dorfs Uchaiya (Bundesstaat Gujarat) ein Güterzug die wilden Löwen tödlich an, wie die indische Nachrichtenagentur PTI unter Berufung auf einen örtlichen Behördenmitarbeiter berichtete.

Einer der überfahrenen Löwe starb demnach gleich am Unglücksort, der andere erlag später in einem Zoo seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall passierte in der Nähe des Nationalparks Gir, in dem nach Angaben der Umweltstiftung WWF eine kleine Population des bedrohten Asiatischen Löwen lebt (Panthera leo persica; auch Indischer oder Persischer Löwe genannt).

Um die Population zu schützen, seien Behördenmitarbeiter rund um die Uhr in der Nähe der Bahnlinie unterwegs, an der der Unfall passierte. Es gebe auch einen Löwenkrankenwagen, um schnell reagieren zu können.