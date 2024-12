Fischer geht auf Jagd, doch er macht einen entscheidenden Fehler: "Wurde übermütig"

Der Ausflug zum Speerfischen vor der Inselgruppe Tuamotu-Archipel endete für Josh Humbert im Krankenhaus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/joshhumbert

Seine erstaunliche Geschichte teilte Fotograf und Perlenzüchter Josh Humbert Ende November auf Instagram. "Nun, endlich ist es passiert", so Humbert ironisch im Video. Er berichtete vom Angriff im Meer vor der Inselgruppe Tuamotu-Archipel, während er mit einem Speer auf Fischfang ging.

Beim Tauchen versuchte er einen der Fische aufzugabeln, erwischte ihn jedoch nicht richtig und musste erneut ansetzen - "da wurde ich übermütig", so Humbert. Der erfahrene Fischer passte auf dem Weg zurück an die Oberfläche anscheinend nicht richtig auf seine Umgebung auf.

In dem Moment schnellte ein Hai wie aus dem Nichts kommend herbei und biss in Humberts linkes Bein. "Wenn ich in der Lage gewesen wäre, ihn vorher zu sehen, hätte ich die Chance auf einen Biss auf fast null reduziert", so Humbert.

Nach eigenen Angaben befand sich der Fischer zu dem Zeitpunkt knapp 300 Meilen (circa 483 Kilometer) vom nächsten Krankenhaus entfernt. Er musste per Helikopter ins Hospital geflogen werden.