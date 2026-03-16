Hat ein Kabelbruch das Inferno ausgelöst? Mindestens zehn Tote nach Brand in Klinik

Neu-Delhi (Indien) - Bei einem Brand in einer staatlichen Klinik im Osten Indiens sind mindestens zehn Patienten ums Leben gekommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Kabelbruch die Ursache für das Unglück sein könnte. (Archivfoto) © Dirk Godder/dpa

Das Feuer sei in der Nacht auf einer Intensivstation des SCB Medical College and Hospital in der Stadt Cuttack ausgebrochen, teilte der Regierungschef des Bundesstaats Odisha, Mohan Charan Majhi, mit.

Sieben schwer kranke Patienten seien während ihrer Verlegung in andere Stationen gestorben. Drei weitere erlagen laut Majhi später ihren Verletzungen.

Nach Berichten lokaler Medien wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Mindestens elf Beschäftigte der Klinik hätten Verbrennungen erlitten, berichtete der Sender NDTV.