Haus in Stuttgart explodiert: Vier Menschen verletzt, vermisste Frau am Abend tot geborgen

Stuttgart - Heftige Explosion im Westen von Stuttgart : Ein Wohnhaus ist am frühen Montagmorgen in die Luft geflogen!

Ab den frühen Morgenstunden war die Stuttgarter Feuerwehr mit den Löscharbeiten im Westen der Stadt beschäftigt. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Wie die Stuttgarter Feuerwehr und die Polizei mitteilten, sei es gegen 3 Uhr zu der Detonation in der Köllestraße gekommen, wodurch Teile der betroffenen Doppelhaushälfte eingestürzt sind. Daraufhin ging das Gebäude in Flammen auf.

Einsatzkräfte suchten nach Personen in dem Haus und bekämpften gleichzeitig das verheerende Feuer. Vier Verletzte, darunter zwei Kinder, hatten sich den Angaben eines Feuerwehrsprechers zufolge selbstständig retten können. "Die Familie hatte sehr großes Glück", sagte Daniel Anand.

Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Schwere der Verletzungen lagen am Morgen noch keine Erkenntnisse vor.

Eine 85-jährige Frau wurde zunächst noch vermisst und unter den Trümmern vermutet – die Suche nach ihr dauerte letztlich den ganzen Tag über an.

"Die Einsatzkräfte werden nachher auch Leichenspürhunde einsetzen, sobald die Einsatzstelle gesichert ist", kündigte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (61, CDU) an, der sich vor Ort selbst ein Bild von der Lage machte, am Morgen an. Laut ihm habe es schon Jahre keine so schwere Explosion mehr in der Stadt gegeben.

Am Mittag war das Feuer noch nicht gelöscht, jedoch unter Kontrolle.

Insgesamt seien rund 150 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, hieß es. Zur Unterstützung bei der Suche nach der Frau rückte auch das Technische Hilfswerk (THW) mit schwerem Räumgerät an.