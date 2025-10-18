Explosion in Wohnblock tötet mindestens drei Menschen: Kind schwebt in Lebensgefahr

Bukarest (Rumänien) - Ein heftiger Knall erschüttert die rumänische Hauptstadt! In einem Wohnblock gab es eine riesige Explosion, die drei Menschen das Leben kostete und etliche weitere verletzte.

Die Explosion war so heftig, dass das Wohnhaus droht einzustürzen.

Bei der heftigen Detonation in dem Wohnhaus in Rumäniens Hauptstadt Bukarest sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Zudem wurden 17 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Eines der Kinder schwebe in Lebensgefahr, berichteten rumänische Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Das mehrstöckige Wohngebäude in einem ärmeren Bukarester Viertel drohe einzustürzen, sodass weitere Opfer befürchtet werden, hieß es. Mehrere Wohnungen seien dort beschädigt worden.