Explosion in Wohnblock tötet mindestens drei Menschen: Kind schwebt in Lebensgefahr
Von Kathrin Lauer
Bukarest (Rumänien) - Ein heftiger Knall erschüttert die rumänische Hauptstadt! In einem Wohnblock gab es eine riesige Explosion, die drei Menschen das Leben kostete und etliche weitere verletzte.
Bei der heftigen Detonation in dem Wohnhaus in Rumäniens Hauptstadt Bukarest sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.
Zudem wurden 17 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Eines der Kinder schwebe in Lebensgefahr, berichteten rumänische Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte.
Das mehrstöckige Wohngebäude in einem ärmeren Bukarester Viertel drohe einzustürzen, sodass weitere Opfer befürchtet werden, hieß es. Mehrere Wohnungen seien dort beschädigt worden.
Der Rettungseinsatz sei weiter im Gange, doch dieser erweist sich aufgrund des nun einsturzgefährdeten Haus als äußerst herausfordernd. Zu den Ursachen der Explosion habe es zunächst keine Informationen.
