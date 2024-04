Katastrophen-Sturm an Ostern: Fünf Menschen tot - darunter zwei Kinder

Polen - Bei einem heftigen Sturm am gestrigen Ostermontag sind im Süden Polens fünf Menschen durch umstürzende Bäume getötet worden. Unter den Opfern befinden sich auch zwei Kinder.

Das Auto einer 22-Jährigen wurde von einem Baum zerdrückt. © Facebook/Policja Zakopane

Dies berichteten polnische Medien wie "Gazeta Krakowska" und "Fakt" unter Behördenangaben.

Wie die örtliche Polizei bei Facebook bekannt gab, stürzte in der Stadt Zakopane gegen 11 Uhr ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die 22-jährige Fahrerin verstarb. Gegen 13 Uhr ereignete sich eine weitere Tragödie in der Ortschaft: Ein Baum stürzte auf eine Gruppe Menschen, die gerade eine Kirche verließen. Hierbei wurde ein Junge (9) und zwei Frauen verletzt. Der Neunjährige sei später in Krankenhaus verstorben, wie eine Leiterin des Hospitals gegenüber "Gazeta Krakowska" erklärt habe.

In der Gemeine Rabka-Zdrój, nördlich von Zakopane, starb laut Medienberichten eine dreiköpfige Familie: Ein Junge (6), seine Mutter (44) sowie seine Oma (69) seien während eines Spaziergangs im Park getötet worden. Ein Baum habe die drei erdrückt.