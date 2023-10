30.10.2023 05:57 Heftiger Zugunfall: 13 Tote und 50 Verletzte nach Frontal-Crash

Die Anzahl der Opfer beim Unfall zweier Züge in Indien sind gestiegen. 13 Menschen sind gestorben und etwa 50 weitere wurden verletzt, so Behörden am Montag.

Alamanda - Die Anzahl der Opfer beim Zusammenstoß zweier Züge im Südosten Indiens sind gestiegen. Wie bekannt wurde, sind mindestens 13 Menschen gestorben und etwa 50 weitere wurden verletzt, wie die Behörden am Montag mitteilten. 13 Menschen sind bei und nach dem Zugunglück in Indien gestorben. © Screenshot/X/Telugu360 Der Unfall ereignete sich am späten Sonntag, nachdem einer der beiden Personenzüge zwischen den Städten Alamanda und Kantakapalle im Bundesstaat Andhra Pradesh ein Signal überfahren hatte. Eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass "menschliches Versagen" zu dem Zusammenstoß geführt habe, teilte das Eisenbahnministerium in einer Erklärung mit. "Dreizehn Passagiere wurden getötet und 50 weitere sind verletzt. Die Rettungsarbeiten sind im Gange", sagte Nagalakshmi S., ein hoher Beamter der örtlichen Regierung, gegenüber Reportern. Der indische Premierminister Narendra Modi (73) sagte, er habe mit dem Eisenbahnminister des Landes über die "unglückliche" Entgleisung gesprochen: "Die Behörden leisten den Betroffenen jede erdenkliche Hilfe", schrieb Modi in den sozialen Medien. Indien verfügt über eines der größten Eisenbahnnetze der Welt und hat im Laufe der Jahre mehrere Katastrophen erlebt. Die schlimmste im Jahr 1981, als ein Zug beim Überqueren einer Brücke im Bundesstaat Bihar entgleiste und schätzungsweise 800 Menschen in den Tod riss. Ein Passagierzug kollidierte mit einem anderen. © dpa/AP/Uncredited Im Juni kamen bei einem Zusammenstoß von drei Zügen im Bundesstaat Odisha fast 300 Menschen ums Leben. Im August kamen mindestens neun Menschen ums Leben, als ein in Südindien abgestellter Waggon Feuer fing, als ein Fahrgast versuchte, Tee zu kochen. Und Anfang dieses Monats wurden vier Menschen getötet, als ein Schnellzug in Bihar entgleiste.

Titelfoto: Screenshot/X/Telugu360