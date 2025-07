05.07.2025 21:06 5.902 Metalltor kippt um und erschlägt Kind (†6): Mutter muss alles mitansehen

In Pinneberg ist am Samstagabend ein Metalltor auf zwei Personen gefallen, darunter ein Kind, das in der Folge seinen schweren Verletzungen erlag.

Von Robert Stoll

Pinneberg - Schreckliches Unglück vor den Toren Hamburgs! In Pinneberg ist ein sechsjähriges Kind am Samstagabend von einem umfallenden Tor erschlagen worden. Es erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Alles in Kürze Metalltor fällt auf Kind in Pinneberg

Kind lebensgefährlich verletzt

Mutter musste Unglück mitansehen

Ursache für Umfallen des Tores unbekannt

Schauenburgerstraße gesperrt Mehr anzeigen In Pinneberg wurde ein Kind durch ein umfallendes Metalltor tödlich verletzt. © Florian Sprenger Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage bestätigte, sei gegen 18.55 Uhr ein Metalltor eines Grundstücks in der Schauenburgerstraße umgefallen. Dabei wurde ein Kind getroffen und lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte kämpften vor Ort um das junge Leben, doch vergebens. Es verstarb noch an der Unfallstelle. Ob auch die Mutter, die das Unglück mitansehen musste, verletzt wurde, ist derzeit noch unklar, so der Sprecher. Ein Metalltor soll auf das Kind und seine Mutter gefallen sein. © Florian Sprenger Warum das schwere Metalltor umgefallen ist, ist nicht bekannt. Vor Ort ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Die Schauenburgerstraße ist derzeit rund um den Unfallort gesperrt. Erstmeldung, 5. Juli, 20.20 Uhr; aktualisiert um 21.05 Uhr.

Titelfoto: Florian Sprenger