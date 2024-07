Herzinfarkt im Gym: Mann bricht während Zumba-Kurs zusammen und stirbt!

Zu diesem Zeitpunkt merkte der Kursteilnehmer, dass sein Körper nicht mehr wollte. © Screenshot/X/@sambhajinagarm

Eine Überwachungskamera hielt den tödlichen Fitness-Kurs in einem Gym in der indischen Stadt Aurangabad fest.

Dort kam am Wochenende eine Personengruppe zusammen, um ihrem Körper etwas Gutes zu tun - so zumindest der Plan.

Die Kursleiterin legte dabei schon beim Aufwärmen ein ordentliches Tempo vor und brachte die Teilnehmer mit Hampelmännern und Kniebeugen ordentlich auf Temperatur. Doch für einen Mann war das zu viel.

Während die anderen munter weiter auf und ab hüpften, merkte der Kandidat hinten links im Bild, dass sein Kreislauf das nicht mehr mitmacht. Er unterbrach sein Workout und lehnte sich an die Wand an. Dann brach er zusammen.

Sofort eilten ihm die übrigen Kursteilnehmer zur Hilfe, doch sie konnten nichts mehr tun. Wie das indische Magazin "Times of India" berichtete, starb der Mann in dem Zumba-Kurs an einem Herzinfarkt.