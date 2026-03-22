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Hochzeitsdrama: Gäste stürzen bei Feier in den Keller

Was als schönster Tag des Lebens geplant war, endete für eine Hochzeitsgesellschaft im US-Bundesstaat New Hampshire am Samstagnachmittag abrupt.

Von Isabel Klemt

Tamworth (USA) - Was als schönster Tag des Lebens geplant war, endete für eine Hochzeitsgesellschaft im US-Bundesstaat New Hampshire am Samstagnachmittag abrupt.

Durch den plötzlichen Einsturz des Bodens stürzten zahlreiche Menschen in den Keller des Gebäudes.
Durch den plötzlichen Einsturz des Bodens stürzten zahlreiche Menschen in den Keller des Gebäudes.  © Facebook/Screenshot/NH State Fire Marshal's Office

Wie NH State Fire Marshal's Office berichtet, waren rund 145 Personen in der Location versammelt und feierten ausgelassen das Hochzeitspaar, als gegen 16.33 Uhr plötzlich der Boden des Hauses einstürzte.

Etwa 70 Menschen stürzten dadurch in den Keller des Gebäudes, in dem mehrere landwirtschaftliche Geräte und Traktoren gelagert waren. Einige von ihnen wurden unter diesen sowie unter herabstürzenden Balken eingeklemmt.

Zahlreiche Krankenwagen und Feuerwehrkräfte eilten daraufhin zum Unglücksort, da zunächst befürchtet wurde, dass bei dem Vorfall viele Menschen verletzt worden sein könnten.

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Mitarbeiter der Location und unverletzte Hochzeitsgäste hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Erste Hilfe geleistet.

Sechs Personen mussten ins Krankenhaus

Die Feuerwehr und zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, um die Verletzten zu befreien und medizinisch zu versorgen.
Die Feuerwehr und zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, um die Verletzten zu befreien und medizinisch zu versorgen.  © Facebook/Screenshot/NH State Fire Marshal's Office

Viele Betroffene wurden noch vor Ort medizinisch versorgt.

Sechs Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, von denen vier dieses bereits wieder verlassen konnten.

Die Untersuchungen zu dem Vorfall dauern weiterhin an.

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Ermittler gehen derzeit jedoch davon aus, dass das Gebäude vor dem Einsturz des Bodens möglicherweise überbelegt gewesen sein könnte.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/NH State Fire Marshal's Office

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