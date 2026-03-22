Hochzeitsdrama: Gäste stürzen bei Feier in den Keller

Tamworth (USA) - Was als schönster Tag des Lebens geplant war, endete für eine Hochzeitsgesellschaft im US -Bundesstaat New Hampshire am Samstagnachmittag abrupt.

Durch den plötzlichen Einsturz des Bodens stürzten zahlreiche Menschen in den Keller des Gebäudes. © Facebook/Screenshot/NH State Fire Marshal's Office

Wie NH State Fire Marshal's Office berichtet, waren rund 145 Personen in der Location versammelt und feierten ausgelassen das Hochzeitspaar, als gegen 16.33 Uhr plötzlich der Boden des Hauses einstürzte.

Etwa 70 Menschen stürzten dadurch in den Keller des Gebäudes, in dem mehrere landwirtschaftliche Geräte und Traktoren gelagert waren. Einige von ihnen wurden unter diesen sowie unter herabstürzenden Balken eingeklemmt.

Zahlreiche Krankenwagen und Feuerwehrkräfte eilten daraufhin zum Unglücksort, da zunächst befürchtet wurde, dass bei dem Vorfall viele Menschen verletzt worden sein könnten.

Mitarbeiter der Location und unverletzte Hochzeitsgäste hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Erste Hilfe geleistet.