Tödliches Unglück in Belgien: Zug kracht gegen Schulbus

Buggenhout (Belgien) - Schreckliche Szenen in einer belgischen Kleinstadt. Am Dienstagmorgen ist ein Zug mit einem Schulbus kollidiert.

Der Unfallort in der belgischen Kleinstadt Buggenhout. © Dirk Waem/BELGA/dpa

Laut einem Bericht des belgischen Nachrichtenportals "VRT" ereignete sich der dramatische Unfall gegen 8.08 Uhr am Dienstagvormittag in Buggenhout, einer kleinen Stadt rund 25 Kilometer vor Brüssel.

An einem Bahnübergang ist ein Zug auf einen Schulbus aufgefahren. Nach offiziellen Quellen des Nachrichtenportals sind bei dem Unglück mehrere Menschen ums Leben gekommen. Genaue Zahlen über Tote und Verletzte sind jedoch noch nicht bekannt.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Aufnahmen von Verkehrsüberwachungskameras zeigen, dass die Schranken an dem Bahnübergang geschlossen und die Ampeln auf Rot geschaltet waren.

"Der Zug bremste bereits. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern", erklärte ein Mitarbeiter des belgischen Bahnbetreibers "Infrabel" im Gespräch mit dem Nachrichtenportal.