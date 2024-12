Höhlen-Drama: Forscherin nach Sturz gefangen!

Bergamo (Italien) - Es ist nicht das erste Mal, dass Höhlenforscherin Ottavia Piana in Gefahr gerät: Bereits im vergangenen Jahr stürzte sie bei einer Expedition in derselben Höhle und musste mehrere Tage ausharren.

Ottavia Piana (32) rutschte ab und stürzte acht Meter tief, wobei sie sich Brüche an Beinen, Brust und Gesicht zuzog. © Screenshot/Facebook/Ottavia Piana

Wie Il Giornale di Vicenza berichtet, hat sich die 32-Jährige am Samstag bei einer Expedition in der "Abisso Bueno Fonteno"-Höhle schwer verletzt und ist seitdem in etwa 600 Metern Tiefe gefangen.

Piana rutschte ab und stürzte acht Meter tief, wobei sie sich Brüche an Beinen, Brust und Gesicht zuzog. Ihre Begleiter setzten sofort einen Notruf ab.

Die Rettung gestaltet sich jedoch aufgrund der schwierigen Bedingungen als äußerst komplex. Rund 100 Personen sind mittlerweile entsprechend im Einsatz, um Piana aus der Höhle zu befreien.

Für die Forscherin ist es nicht das erste Mal: Bereits im Juli des vergangenen Jahres musste sie nach einem Unfall zwei Tage ausharren.