Holzstamm rutscht von Laster: Nike-Mitarbeiter beim Biken erschlagen - beide tot!

Christian Deaton (52) und seine Frau Michelle (48) wollten mit dem Fahrrad die malerischen Berge des Weinanbaugebietes Napa Valley (Kalifornien) erkunden. Doch die ausgelassene Fahrradtour endete am Dienstag in einer unfassbaren Tragödie, berichtet aktuell die Zeitung " New York Post ".

Hatten noch so viel vor: Christian (†52) und Michelle (†48) waren 21 Jahre lang verheiratet. © Montage: Facebook/Greg Deaton

21 Jahre waren Christian und Michelle verheiratet.

Offenbar lernten sie sich über ihre Arbeit bei Sportartikelhersteller Nike kennen und lieben. Zuletzt arbeiteten die Deatons in der Firmenzentrale bei Portland (US-Bundesstaat Oregon) berichtet das Portal "Oregon Live".

Er verantwortete als Führungskraft das Geschäft mit den Bademoden, sie war leitende Designerin für Accessoires. Für die Hinterbliebenen ist ihr tragischer Tod einfach nur eine grausame Fügung des Schicksals.

"Sie hatten so viel Liebe füreinander. So ein Paar trifft man nur einmal im Leben", sagte eine Kollegin von Christian zu "Oregon Live". Auch Michelles Freundin Chloe muss das Geschehene wohl erst noch verarbeiten. "Ihr Hobby war das Leben - es gab nie einen Moment, in dem sein dem sie nicht das Beste daraus gemacht hätten", sagte sie. Die gute Freundin erinnert sich an die vielen Wanderungen, Radtouren, Kajakfahrten und Konzertbesuche.

Betroffen zeigte sich auch Kara Vernor vom Fahrradclub Napa County Bicycle Coalition. In einem Statement brachte sie ihre Bestürzung zum Ausdruck. "Es ist wirklich tragisch und verstörend zu sehen, wie zwei Menschen auf diese Weise ihr Leben verlieren", sagte die Fahrrad-Aktivistin. Sie wünscht sich besser Radwege und mehr Kreisverkehre in der Region.