Horror-Sturz in Mexiko: Frau bricht sich Hals und Rücken

Cancún (Mexiko) - Was eigentlich ein spaßiger Trip mit Freunden werden sollte, endete in einer beinah tödlichen Katastrophe: Die Visagistin Nina Bakhshizadeh (29) aus Los Angeles wollte anlässlich ihres Geburtstages auf eine tropische Entdeckungstour in Cancún (Mexiko) gehen. Dass sich die US -Amerikanerin dabei ihren Hals und Rücken brechen würde, damit hätte sie nicht gerechnet.

Die Visagistin Nina Bakhshizadeh (29) war mit Freunden unterwegs, als sich der tragische Unfall ereignete. © Fotomontage/gofundme/Screenshot/Nina Bakhshi

"Zu meinem Geburtstag bin ich mit Freunden nach Cancún in Mexiko gereist, doch meine Reise endete mit einem Unfall, der mein Leben für immer verändert hat", schrieb Nina auf der Spendenplattform GoFundMe.

Die 29-Jährige war gerade mit einem Kumpel unterwegs, als sich das Unglück ereignete. "Sein Reifen verfing sich im Drahtseil der Brücke … und dann überschlugen wir uns, das Auto überschlug sich", erklärte sie. Während sich ihr Mitreisender im Draht verhängte, stürzte sie 6,7 Meter in die Tiefe - all das live auf Kamera.

Am Boden angekommen, erwartete die 29-Jährige das böse Erwachen. "Ich war die ganze Zeit wach. Kennst du das, wenn man im Traum hinfällt und dann aufwacht? So war es", erklärte die Visagistin gegenüber ABC-News. Dieser Sturz sei der längste und gleichzeitig kürzeste ihres ganzen Lebens.

Ninas Rettungsaktion gestaltete sich deutlich schwieriger als angenommen. "Der Park verfügte nicht über die erforderliche Notfallausrüstung, und ich musste fast 30 Minuten lang getragen werden, während wir auf einen Krankenwagen warteten, der nie eintraf", betonte die Betroffene.

Ihre Freunde fackelten nicht lang und manövrierten die schwerverletzte Frau behutsam in einen naheliegenden Transporter. Über eine Stunde musste Nina in diesem Lastwagen ausharren, bis sie endlich in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Dort angekommen stellten die zuständigen Ärzte bei ihr einen gebrochenen Hals sowie Rücken fest. Der nächste Schock ließ jedoch nicht lange auf sich warten: "Ich hatte keine Reiseversicherung, und die örtliche Versicherungspolice des Parks deckte meine Notoperation nicht ab."