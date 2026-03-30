Junge (8) rettet mehrere Menschen vor Feuer-Katastrophe

Colorado Springs (Colorado/USA) - In Colorado Springs wurde ein achtjähriger Junge zum Helden: Als in seinem Wohnkomplex ein Brand ausbrach, zögerte Joaquin Guillen keine Sekunde und leitete umgehend eine Evakuierung der Hausbewohner ein. Nun stehen er und seine Familie vor dem Nichts.

Das Feuer breitete sich bis in die oberste Etage des Mehrfamilienhauses aus. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Kristi Guillen

Der Junge drehte am 14. März mit seinem Fahrrad gerade einige Runden, als er plötzlich eine riesige Rauchwolke bemerkte. Joaquin radelte zum Ursprung des Qualms und sah, wie Flammen aus den Fenstern seines Zuhauses schlugen, berichtete er gegenüber KOAA NEWS5.

"Das Feuer griff bis in den dritten Stock über … und es sah so aus, als würde es immer größer werden", erklärte der Achtjährige. Trotz der Gefahr rannte Joaquin nicht weg - er blieb bei dem brennenden Gebäude und handelte wie ein Held. "Ich bin sofort zu meinem Vater geeilt, um ihm davon zu erzählen", sagte der Schüler.

Zunächst habe Cody Guillen ihm keine Beachtung geschenkt, da der Achtjährige in der Familie vor allem für seine ausgefallenen Streiche und Witze bekannt ist. "Ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht … bis ich nach draußen ging, das Knistern hörte und es sah", fügte Joaquins Vater hinzu.

Kurz darauf kontaktierte Cody sofort die Feuerwehr. Der Achtjährige nutzte während des Notrufs seines Vaters die Gelegenheit, um die Nachbarn über den verheerenden Brand zu informieren.

"Es waren viele Kinder da, viele Haustiere … er ist ein wahrer Held", erklärte ein Sprecher der zuständigen Feuerwehr.