Junge (8) rettet mehrere Menschen vor Feuer-Katastrophe
Colorado Springs (Colorado/USA) - In Colorado Springs wurde ein achtjähriger Junge zum Helden: Als in seinem Wohnkomplex ein Brand ausbrach, zögerte Joaquin Guillen keine Sekunde und leitete umgehend eine Evakuierung der Hausbewohner ein. Nun stehen er und seine Familie vor dem Nichts.
Der Junge drehte am 14. März mit seinem Fahrrad gerade einige Runden, als er plötzlich eine riesige Rauchwolke bemerkte. Joaquin radelte zum Ursprung des Qualms und sah, wie Flammen aus den Fenstern seines Zuhauses schlugen, berichtete er gegenüber KOAA NEWS5.
"Das Feuer griff bis in den dritten Stock über … und es sah so aus, als würde es immer größer werden", erklärte der Achtjährige. Trotz der Gefahr rannte Joaquin nicht weg - er blieb bei dem brennenden Gebäude und handelte wie ein Held. "Ich bin sofort zu meinem Vater geeilt, um ihm davon zu erzählen", sagte der Schüler.
Zunächst habe Cody Guillen ihm keine Beachtung geschenkt, da der Achtjährige in der Familie vor allem für seine ausgefallenen Streiche und Witze bekannt ist. "Ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht … bis ich nach draußen ging, das Knistern hörte und es sah", fügte Joaquins Vater hinzu.
Kurz darauf kontaktierte Cody sofort die Feuerwehr. Der Achtjährige nutzte während des Notrufs seines Vaters die Gelegenheit, um die Nachbarn über den verheerenden Brand zu informieren.
"Es waren viele Kinder da, viele Haustiere … er ist ein wahrer Held", erklärte ein Sprecher der zuständigen Feuerwehr.
Das angesetzte Spendenziel für Familie Guillen wurde bereits übertroffen
Dank Joaquins schnellem Einsatz konnten alle Bewohner des Hauses unversehrt in Sicherheit gebracht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei niemand bei dem Unglück verletzt worden. Doch der Schock sitzt tief. Der Brand, der aus noch ungeklärter Ursache ausbrach, stellt die vierköpfige Familie nun vor eine große Herausforderung.
Auf der Plattform GoFundMe bat die Großmutter von Joaquin inzwischen um Spenden. "Sie haben bei einem verheerenden Wohnungsbrand ihr Zuhause und fast alles verloren", schrieb die Angehörige Kristi Guillen unter den Aufruf.
Die Familie müsse indessen wieder bei "Null anfangen". "Wir bitten demütig um Gebete und jede finanzielle Unterstützung, die Sie leisten können, um ihnen zu helfen, Unterkunft, Nahrung, Kleidung und das Nötigste zu sichern, während sie ihr Leben wieder aufbauen", fügte Joaquins Großmutter hinzu.
Das eigentliche Spendenziel von 2000 US-Dollar (ca. 1700 Euro) wurde bereits nach wenigen Wochen deutlich übertroffen. Der vierköpfigen Familie stehen nun rund 2600 US-Dollar (ca. 2300 Euro) zur Verfügung.
Cody blieb trotz des hohen finanziellen Schadens zuversichtlich und zeigte sich gegenüber seinem Sohn äußerst dankbar. "Ich bin sehr stolz auf dich … Das ist ein unvergesslicher Moment. Ich liebe dich", sagte Joaquins Vater.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Kristi Guillen