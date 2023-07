Junge (†9) stirbt bei Sturz in Schlucht

Notarzt und Rettungsdienste kümmerten sich um den Jungen (†9), der aber noch vor Ort verstarb. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Der tragische Unfall passierte am späten Sonntagnachmittag in Berdorf (Kanton Echternach) in Höhe der Aussichtsplattform Teufelsinsel, wie die Polizei in Luxemburg-Stadt mitteilte. Bei dem Sturz in mehrere Meter Tiefe habe er schwere Verletzungen erlitten.

Rettungsdienste und Notarzt versorgten den Jungen vor Ort, der aber noch am Unfallort starb. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung angeordnet.

Familienangehörige werden psychologisch betreut, wie es hieß.

Berdorf liegt nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze, gut 30 Kilometer von Trier entfernt.