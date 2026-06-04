Junge Frau fährt mit Achterbahn: Was mit ihren Händen passiert, sorgt für Entsetzen

Utah (USA) - Es ist wohl einer der schlimmsten Augenblicke, die einem Menschen widerfahren können: Die begeisterte Freizeitpark-Liebhaberin Aspen Mather (21) erlitt nach einer rasanten Achterbahnfahrt eine Panikattacke und stand kurz darauf unter enormen Schock.

Aspen Mather (21) erlitt im "Lagoon Amusement Park" während einer Achterbahnfahrt eine ausgewachsene Panikattacke. © Fotomontage/TikTok/Screenshot/aspenmather

Gemeinsam mit ihrem Partner und einigen Freunden wollte die 21-Jährige einen unbeschwerten Tag im "Lagoon Amusement Park" in Utah verbringen. Dass sich dieser Ausflug jedoch zu einem Horrorszenario entwickeln würde, damit hätte die US-Amerikanerin wohl nicht gerechnet.

"Ich hatte schon immer Angst vor den ersten Malen und besonders vor Achterbahnen", erklärte sie gegenüber PEOPLE. Dennoch habe sich Aspen schon immer dieser Furcht stellen wollen - und je öfter sie es tat, umso mehr Spaß machte es der 21-Jährigen.

Zunächst besuchte die Gruppe kleinere Fahrgeschäfte, wie etwa Karussells oder Kinderfahrgeschäfte. Doch Aspen und ihren Begleitern fehlte der gewisse Kick. Im Zuge dessen marschierten sie zu der im Freizeitpark gefürchtetsten Achterbahn: "Wicked".

Über eine Stunde wartete die Gruppe in der Schlange vor dem rasanten Fahrgeschäft, bis sie endlich Platz nehmen konnte. Bereits vor dem Start bemerkte Aspen, dass etwas nicht stimmte. Infolgedessen berichtete die 21-Jährige ihren Freunden, dass sie möglicherweise in Panik verfallen könnte.

"Eigentlich liebe ich Fahrgeschäfte, aber mein Körper kommt mit der Ungewissheit, wie sich die Fahrt anfühlt, einfach nicht klar. Wenn ich einmal mitgefahren bin, kann ich es problemlos wieder tun. Nur das erste Mal ist etwas schwierig", betonte sie.

Dass ihr Körper jedoch so extrem auf "Wicked" reagieren würde, damit hätte sie nicht gerechnet. "Als die Achterbahn losfuhr, bekam ich eine waschechte Panikattacke", sagte Aspen.

Zunächst habe die 21-Jährige nach eigenen Angaben hyperventiliert, bevor sie schließlich ohnmächtig wurde. "Ich [...] hatte, um es mal dramatisch auszudrücken, das Gefühl, sterben zu müssen", beichtete sie.

Zwar dauerte die Horrorfahrt nur 60 Sekunden an - für Aspen eine der schlimmsten Sequenzen ihres Lebens.