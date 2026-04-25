Kind (4) spielt auf Firmengelände und stirbt

1.261 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Beim Spielen auf einem Firmengelände ist ein vierjähriges Kind von einem Radlader erfasst worden und gestorben.

Von Sigrid Stock

Geseke- Ein vierjähriges Kind ist beim Spielen auf einem Firmengelände in Geseke im Kreis Soest von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden.

Das Kind geriet in den Arbeitsbereich der Baumaschine und starb dabei. (Symbolbild)
Das Kind geriet in den Arbeitsbereich der Baumaschine und starb dabei. (Symbolbild)  © 123RF/kadmy

Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittag mit einem Spielzeugtraktor in den Arbeitsbereich des Radladers im Elsinger Weg geraten.

Angehörige des Kindes, der Fahrer des Radladers und Augenzeugen wurden nach dem tragischen Unglück von einem Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

Titelfoto: 123RF/kadmy

Mehr zum Thema Unglück: