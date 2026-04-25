Kind (4) spielt auf Firmengelände und stirbt

Geseke- Ein vierjähriges Kind ist beim Spielen auf einem Firmengelände in Geseke im Kreis Soest von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Mittag mit einem Spielzeugtraktor in den Arbeitsbereich des Radladers im Elsinger Weg geraten.

Angehörige des Kindes, der Fahrer des Radladers und Augenzeugen wurden nach dem tragischen Unglück von einem Notfallseelsorger betreut.

Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.