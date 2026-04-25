Kreuzfahrt-Crew zieht fünf Leichen aus dem Mittelmeer

Cartagena (Spanien) - Als Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffes "Sapphire Princess" eine Rettungsweste im Mittelmeer leuchten sehen, schrillen bei ihnen die Alarmglocken. Bei genauerem Hinsehen wird aus ihrer Vermutung traurige Gewissheit.

Die Crew der "Sapphire Princess" barg bei ihrer Fahrt durchs Mittelmeer fünf Leichen. (Symbolfoto) © JOHAN ORDONEZ / AFP

Das Kreuzfahrtschiff hatte am vergangenen Sonntag an einem Hafen in der Nähe Roms abgelegt, brach in Richtung Kopenhagen (Dänemark) auf. Doch als die "Sapphire Princess" am Abend des 21. April das Mittelmeer zwischen Spanien und Nordafrika durchkreuzte, machte die Crew eine alarmierende Entdeckung.

Wie "Mirror" berichtet, hatte die Besatzung gegen 18 Uhr im Meer eine leuchtend orangefarbene Rettungsweste umhertreiben sehen, woraufhin das Schiff ihren Kurs änderte, um der Sache nachzugehen.

Als sie die angepeilte Stelle erreicht hatten, fuhr ein Schnellboot der Rettungsweste entgegen.

Dann die traurige Gewissheit: Die Crew erreichte einen leblos umhertreibenden Körper, zog diesen aus dem Wasser und brachte ihn auf das Kreuzfahrtschiff.

In den darauffolgenden Stunden entdeckte die Besatzung noch vier weitere Leichen im Mittelmeer, die sie mit aller Vorsicht an Bord der "Sapphire Princess" schafften, wie Augenzeugen berichten.